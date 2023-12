OpenAI, l’azienda pioniera nell’intelligenza artificiale, ha confermato la sua dedizione all’innovazione continua con il recente lancio di GPT-4 Turbo, un modello di linguaggio avanzato che segna un passo avanti significativo rispetto al suo predecessore, GPT-4. Questa nuova versione non solo estende il vasto spettro delle capacità linguistiche, ma introduce anche caratteristiche rivoluzionarie che influenzeranno diversi settori.

Le novità di GTP-4 Turbo

Uno dei principali punti di forza di GPT-4 Turbo è la sua capacità di gestire conversazioni ancora più complesse. Con una finestra di contesto di 128k, equivalente a circa 96.000 parole in un singolo prompt, il modello è in grado di elaborare informazioni in modo più ampio e dettagliato. Questo non solo migliora la comprensione del contesto, ma riduce anche la probabilità di perdere traccia della conversazione, consentendo interazioni più fluide e approfondite. Nonostante questa significativa espansione nella capacità di gestione dei dati, l’output rimane limitato a 4.000 token, garantendo risultati focalizzati e coerenti.

Un altro elemento rivoluzionario di GPT-4 Turbo è la sua abilità di elaborare immagini. Oltre al testo, il modello è ora in grado di comprendere il contenuto visivo, generare didascalie automatiche, analizzare immagini complesse come grafici e riconoscere il testo all’interno di esse. Questa funzionalità multimodale rappresenta un passo avanti significativo nell’integrazione di capacità di visione artificiale, aprendo nuove possibilità di interazione e applicazioni.

OpenAI ha anche introdotto importanti miglioramenti nella capacità del modello di rispettare le istruzioni, con particolare enfasi sulla generazione di formati designati come risposte coerenti in XML. Inoltre, GPT-4 Turbo offre una modalità JSON innovativa, garantendo risposte valide in questo formato. Queste nuove caratteristiche conferiscono al modello una versatilità senza precedenti, adattandosi alle esigenze specifiche degli utenti e aprendo nuove opportunità di sviluppo.

Ulteriori novità in arrivo

Una caratteristica unica di GPT-4 Turbo è l’introduzione del parametro “seed”, che assicura la coerenza nei completamenti del modello, consentendo risultati riproducibili. Questo è particolarmente utile in scenari come il debug, la creazione di test unitari dettagliati e il controllo preciso del comportamento del modello. OpenAI prevede persino di fornire informazioni sulle probabilità di registrazione per i token di output più probabili, offrendo un maggiore controllo e comprensione del processo di generazione.

Il rilascio di GPT-4 Turbo ha portato anche a miglioramenti significativi per GPT-3.5. L’integrazione di DALL·E 3 consente agli utenti di ChatGPT Plus ed Enterprise di generare immagini avanzate tramite l’API Immagini, offrendo una gamma di formati e opzioni di qualità. OpenAI ha anche introdotto un’API Text-to-Speech e un programma sperimentale chiamato GPT-4 Fine Tuning Experimental Access.

Un aspetto degno di nota è il programma di modelli personalizzati, un’iniziativa esclusiva dedicata alle organizzazioni con esigenze specifiche e set di dati proprietari di grandi dimensioni. Questo programma offre una revisione completa del processo di training del modello, garantendo l’accesso esclusivo a modelli altamente personalizzati, senza la necessità di condividere o riutilizzare i dati. Nonostante il costo, questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per le organizzazioni di ottenere modelli di linguaggio su misura per le loro esigenze specifiche.