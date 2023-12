Sapevamo da tempo che il produttore cinese Vivo è al lavoro sulla realizzazione di una nuova serie di smartphone top di gamma e ora abbiamo qualche dettaglio in più. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha pubblicato numerose immagini teaser della nuova serie top di gamma Vivo S18 e ha rivelato che la presentazione ufficiale si terrà il prossimo 14 dicembre.

Vivo S18, la nuova serie di smartphone top di gamma in arrivo il 14 dicembre

Il produttore Vivo ha rivelato che presenterà ufficialmente la nuova serie top di gamma Vivo S18 fra pochi giorni. Come già accennato in apertura, infatti, nel corso delle ultime ore l’azienda ha pubblicato in rete numerose immagini teaser che ci hanno confermato che la presentazione ufficiale si terrà il prossimo 14 dicembre.

L’azienda terrà infatti un evento di presentazione ufficiale dedicato. Le immagini teaser pubblicate dall’azienda ci hanno inoltre rivelato come sarà il design di questa nuova serie di smartphone di fascia alta. Possiamo notare in primis la presenza di un look curato e premium. Sulla parte frontale troveremo infatti un ampio display con i bordi curvi ai lati e con le cornici attorno allo schermo estremamente ridotte.

Sul posteriore troveremo il modulo fotografico. Possiamo inoltre notare come la backcover sarà disponibile in almeno tre colorazioni, ovvero nera, bianca e celeste. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, sappiamo che la versione standard Vivo S18 sarà alimentata dal soc Snapdragon 7 Gen 3. Per quanto riguarda la versione Vivo S18 Pro, invece, sappiamo che sarà alimentata dal potente processore MediaTek Dimensity 9200+.