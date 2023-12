Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il gesto di donare acquista un valore e un significato ancora più profondi. La gioia di rendere felici i propri cari si arricchisce ulteriormente quando si ha l’opportunità di fare del bene a chi ne ha più bisogno. In vista del Natale, Amazon.it si impegna a portare un tocco di solidarietà alle festività, offrendo ai clienti la possibilità di fare un regalo speciale e solidale. La piattaforma ha lanciato “Amazon for Charity“, uno store dedicato interamente ai prodotti di beneficenza, i cui proventi contribuiranno al sostegno di importanti progetti delle organizzazioni non profit incluse nel programma.

Dona e diffondi la felicità e il vero spirito natalizio

Questo straordinario store virtuale mette a disposizione degli acquirenti una vasta selezione di prodotti, venduti da organizzazioni di carità di risonanza mondiale come AIRC (Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro), UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia), Fondazione ANT (Onlus che fornisce assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati di tumore), ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali), SOS Villaggi dei Bambini (Onlus che sostiene la crescita dei bambini in un ambiente familiare), Fondazione ABIO (Associazione per il Bambino in Ospedale), Terra Fertile Onlus (Cooperativa sociale attiva nel campo dei servizi alla persona), Made in Carcere (cooperativa sociale Officina Creativa che supporta la riabilitazione dei detenuti).

Da dolci natalizi a prodotti per la cura della persona, lo store offre una variegata gamma di opzioni. Tra i prodotti disponibili, spiccano panettoni, pandori, biscotti, cioccolatini e decorazioni natalizie. Un’occasione unica per rendere il Natale più speciale è la collaborazione con Rugiada Mediterranea, marchio della cooperativa Terra Fertile Onlus, che offre prodotti per la cura della persona.

I regali solidali non si limitano solo a oggetti materiali, ma abbracciano anche gesti di gentilezza attraverso i biglietti di auguri di UNICEF e Fondazione ANT ONLUS, offrendo un tocco di originalità e significato a ogni dono.

Dal dolce al solidale: la variegata offerta di Amazon for Charity

Tra le proposte, spiccano i cioccolatini di AIRC, irresistibili e avvolgenti, perfetti per deliziare i palati più esigenti. Il calendario dell’avvento Majani con cremini assortiti, senza glutine, è un’esperienza di gusto unica, che aggiunge un tocco di dolcezza ai giorni che precedono il Natale, mentre la confezione di biscotti pere e cioccolato di Fondazione ABIO incarna il connubio perfetto tra tradizione e innovazione.

Risplendono anche i prodotti per la cura della persona proposti da Rugiada Mediterranea, marchio della cooperativa Terra Fertile Onlus. La crema viso Violetta, arricchita con estratti di Violetta e Palmarosa, è un inno alla bellezza naturale, mentre l’Elisir Viso nutriente e rigenerante dona nuova vita alle pelli secche e poco toniche.

Ma Amazon for Charity non si limita a deliziare il palato e a coccolare la pelle. Le borse NAJ OLEARI di Made in Carcere, oltre a essere degli accessori di stile, raccontano storie di rinascita e speranza. La Pigotta di UNICEF, oltre a essere un tenero giocattolo, simboleggia la solidarietà verso i bambini meno fortunati.

Una serie infinita di regali per condividere la gioia del dare

L’offerta continua con una cesta regalo di Natale curata dalla Fondazione ANT ONLUS, contenente prodotti alimentari tipici italiani che trasportano i sapori della tradizione nelle case di chi li riceve. Panettoni, pandori, cioccolato e olio extravergine d’oliva si uniscono in un tripudio di gusto e tradizione.

E se si desidera un’altra dolce alternativa, il pandoro Maina con bustina di zucchero a velo di Fondazione ANT ONLUS è la scelta perfetta per concludere i pasti con un tocco di dolcezza natalizia.

Se siete alla ricerca di decorazioni per la vostra casa, gli alberi di cioccolato Majani extra fondente di Fondazione ANT ONLUS aggiungeranno un tocco di eleganza alle vostre celebrazioni natalizie. E perché non impreziosire la vostra tavola con il set di tovagliette da cucina di ENPA, un’organizzazione dedicata alla protezione degli animali?

Infine, Amazon for Charity offre una vasta selezione di calendari, da quelli dall’aspetto classico di ENPA ai calendari dell’avvento di UNICEF, che non solo contano i giorni fino a Natale ma raccontano anche storie di speranza e solidarietà.

Amazon for Charity: rendi il tuo Natale ancora più speciale

In conclusione, mentre ci avviciniamo a questa stagione di celebrazione e dono, riflettiamo sulla bellezza di condividere la gioia delle festività con coloro che sono meno fortunati. Un piccolo gesto di generosità può fare una differenza enorme nella vita di chi ha bisogno. Scegliendo un regalo solidale da Amazon for Charity, non solo stai rendendo felici i tuoi cari, ma stai anche contribuendo a diffondere il vero spirito natalizio di amore e solidarietà. Che questa stagione sia un momento di riflessione e di condivisione, dove il dono diventa una potente forza per il bene comune.