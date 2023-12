Rabona Mobile è un operatore telefonico italiano piuttosto recente, che eroga servizi per privati e aziende in forma ricaricabile.

Tuttavia, nel corso della sua attività, il gestore si è già trovato a dover affrontare varie problematiche e situazioni piuttosto complesse.

In particolare, a partire dal mese di Aprile 2023, i clienti Rabona Mobile hanno iniziato ad osservare vari problemi e disservizi, divenuti talmente gravi da non riuscire più a poter utilizzare la loro scheda SIM in alcun modo.

Chiamate, SMS e collegamento ad Internet sono diventate all’istante azioni impossibili da attuare, causando di conseguenza il panico tra tutti i clienti.

Rabona Mobile: disservizi e soluzioni

Ma com’è la situazione attuale di Rabona Mobile ?

Innanzitutto sembra che la causa di questi disservizi fosse da imputare ad alcune disposizioni contrattuali che Vodafone, operatore a cui Rabona deve la sua linea, sembra non avere rispettato.

Tuttavia, dopo mesi di processi e trattative, sembra che la situazione stia lentamente migliorando.

E molti disservizi stanno per essere risolti.

Ad ogni modo, consapevole del fastidio che tale situazione possa aver generato nei confronti dei suoi clienti, Rabona offre la possibilità di recedere dalla sua linea in qualsiasi momento e senza alcun costo.

Spingendo, di conseguenza, gli utenti ad attivare una nuova promozione, magari momentanea, verso altro operatore. Per poi prendere in considerazione l’idea di rientrare in Rabona quando la situazione sarà definitivamente risolta.

Sembra però che l’operatore consenta ancora agli utenti di attivare alcune delle promozioni telefoniche presenti attualmente sul suo sito web. Anche se non sappiamo con certezza se i servizi offerti sono accessibili a tutti gli effetti.