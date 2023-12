Gli appassionati della casa automobilistica tedesca Audi stanno affrontando un periodo difficile con le recenti notizie che coinvolgono diversi modelli amati. Dopo l’annuncio dell’uscita di scena della R8 e la fine della carriera della TT, ora si aggiunge un altro colpo: la sospensione della produzione della Q3 RS.

La causa dietro questa decisione sorprendente è l’elevata domanda che ha superato di gran lunga la capacità produttiva delle fabbriche Audi. In particolare, la notizia arriva dal Regno Unito, dove la richiesta per la Q3 RS è così alta che non riescono a far fronte all’enorme interesse da parte dei consumatori.

Il motivo dietro la decisione dell’Audi

Secondo quanto riportato, la situazione è dunque particolarmente critica nel Regno Unito, dove la Q3 RS è molto popolare, soprattutto considerando che le auto vendute in questo paese hanno la guida a destra. Questo richiede una produzione specifica per soddisfare le esigenze del mercato britannico. La stessa problematica si sta verificando anche in Australia, dove le scorte di Audi Q3 RS stanno esaurendosi rapidamente.

Un portavoce del marchio ha dichiarato che hanno bloccato gli ordini perché si sta vendendo troppo. Sebbene possa sembrare una situazione insolita, il fatto che un modello debba essere sospeso a causa della sua popolarità evidenzia la sfida logistica che le case automobilistiche devono affrontare nel gestire la domanda elevata e garantire la produzione in modo efficiente.

Mentre gli appassionati del marchio in Inghilterra devono temporaneamente mettere in pausa i loro desideri di possedere la Q3 RS, questa situazione è anche un segno positivo per Audi, dimostrando che il modello ha incontrato un grande successo sul mercato. Quando le fabbriche saranno in grado di aumentare la produzione per soddisfare la domanda crescente, ci si aspetta che la Q3 RS tornerà a brillare sul mercato con la sua combinazione di prestazioni sportive e stile crossover.