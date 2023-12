In un mondo costellato da gente senza scrupoli pronta a tutto pur di rubarvi il denaro, ci troviamo di fronte all’ennesima truffa dei call center, ovvero quei centri specializzati nella vendita di servizi e di abbonamenti, ricevuti in appalto da aziende di fornitura reali. La prima cosa da sapere riguarda proprio l’estraneità di quest’ultime, spesso fanno affidamento su call center di terze parti sui quali non hanno controllo, sono le stesse aziende vittime del sistema.

La truffa più pericolosa prende il nome di truffa del Sì, di sicuro ne avete già sentito parlare, ma vi possiamo assicurare che al giorno d’oggi è ancora capace di strappare contratti a tantissimi utenti, con perdite ingenti di denaro. Da tempo le conversazioni con i call center vengono appositamente registrate per far sì che il consumatore finale non possa fare ricorso in merito all’attivazione di un servizio; il problema più che altro riguarda il fatto che si potrebbe incorrere nella manipolazione dei file audio, da parte a tutti gli effetti di malviventi senza scrupoli.

Truffa dei call center, ecco in che modo vi rubano tutto

I suddetti cercheranno in tutti i modi di farvi dire Sì, domandandovi anche solo se il vostro nome è corretto, una volta catturate le suddette due lettere, andranno a creare un audio ad hoc in cui apparirà a tutti gli effetti che abbiate risposto positivamente alla domanda di attivazione della fornitura o di un servizio.

Cercate sempre di essere i più evasivi possibili, così da non rischiare di incappare in una problematica di questo tipo.