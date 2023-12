Le offerte di Natale di Nokia sono davvero uniche, infatti gli utenti riescono ad accedere ad una importante selezione di prodotti in promozione su Amazon, tra cui ovviamente troviamo anche il bellissimo Nokia G11 Plus, un device economico che oggi costa poco più di 100 euro.

Il risparmio è dietro l’angolo con questo comodissimo smartphone, basti pensare infatti che bastano 109 euro per il suo acquisto, premendo il link sottostante, con una partenza di 134 euro, o meglio il suo prezzo più basso recentemente raggiunto direttamente su Amazon. La variante in promozione ha 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, con ROM espandibile tramite l’ausilio della microSD.

Compralo su Amazon

Se volete le offerte Amazon, ricordatevi di aprire subito il nostro canale Telegram ufficiale, solo in questo modo potrete avere i codici sconto gratis direttamente sul vostro smartphone.

Nokia G11 Plus, lo smartphone è scontatissimo su Amazon

Le specifiche tecniche del prodotto sono ugualmente di tutto rispetto, a partire dalla variante android stock, utilissima per godere appieno delle singole funzionalità di Android, senza orpelli o artifici grafici, passando anche per la comodissima batteria da 5000mAh, che amplia al massimo l’usabilità quotidiana.

Il Nokia G11 Plus è dotato di un display LCD da 6,5 pollici di diagonale, con risoluzione HD+, per finire con il suo essere dual SIM, con connettore USB type-C per il collegamento alla presa a muro, ma anche una fotocamera posteriore da 50 megapixel, che permette di raggiungere e di ottenere buoni scatti generali, a prescindere dalle condizioni di luce dell’ambiente in cui viene effettivamente utilizzato.