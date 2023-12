Negli ultimi mesi, Zefiro Net, la Joint Venture equamente condivisa tra i colossi delle telecomunicazioni WINDTRE e Iliad Italia, ha preso vita, rivelando al mondo il suo logo e lo slogan distintivo. Questa nuova realtà si occupa della gestione della rete mobile in aree a bassa densità di popolazione, rappresentando un passo significativo verso l’espansione delle reti mobili, incluso il 5G, in tutto il territorio italiano.

Come Zefiro sta plasmando il panorama delle reti mobili in Italia

Il percorso che ha portato alla creazione di Zefiro Net inizia con l’accordo stretto nell’aprile del 2022 tra Iliad Italia e WINDTRE, sancendo l’avvio di questa collaborazione strategica. Dopo aver ottenuto le necessarie approvazioni da parte delle autorità italiane, l’accordo è stato ufficialmente finalizzato il 3 gennaio 2023, dando vita a Zefiro Net S.r.l. come la Joint Venture con il compito di gestire congiuntamente le reti mobili di entrambi gli operatori nelle zone meno dense del paese.

È fondamentale sottolineare che Zefiro Net rappresenta un’entità separata da WINDTRE e Iliad Italia, piuttosto che una fusione tra le due aziende. Questa collaborazione mira a ottimizzare l’efficienza nella gestione delle reti mobili in specifiche aree, seguendo l’esempio di altre joint venture nel settore delle telecomunicazioni.

Dopo quasi un anno dalla sua costituzione, Zefiro Net non ha ancora un sito ufficiale, ma ha già assicurato la sua presenza online attraverso i domini zefironet.it e zefironet.com. Il sito zefironet.it, registrato già nel giugno 2022, è attualmente in fase di sviluppo.

I l significato dietro il simbolo

Nonostante la mancanza di un sito ufficiale, Zefiro Net ha scelto di utilizzare la piattaforma LinkedIn per condividere informazioni cruciali sulla sua missione e le attività svolte. La pagina LinkedIn dell’azienda fornisce uno sguardo approfondito sulla sua struttura e obiettivi, oltre a presentare il logo aziendale che, come svelato, è intriso di simbolismi legati sia a WINDTRE che a Iliad.

Il logo di Zefiro Net, con la sua rappresentazione stilizzata di una Z che si trasforma in una N, non è solo un’espressione grafica, ma una dichiarazione di intenti. Le curve del simbolo richiamano l’icona di un soffio di vento, una scelta che rimanda direttamente ai nomi delle aziende madri, WINDTRE e Iliad, e alla mitologia greca in cui Zefiro è il vento occidentale.

La scelta della sede, ora in Via Gattamelata 34 a Milano, evidenzia l’impegno di Zefiro Net nel creare un ambiente di lavoro dedicato all’innovazione e alla crescita professionale. La recente realizzazione di eventi formativi interni presso la nuova sede sottolinea il costante impegno dell’azienda nel migliorare le competenze dei suoi dipendenti.

Traghettando l’Italia verso una nuova era delle comunicazioni mobili

Quanto a ciò che fa Zefiro Net, la società gestisce una parte significativa della rete mobile italiana, concentrata soprattutto nelle aree meno densamente popolate. Con oltre 6730 siti mobili sotto la sua gestione, la Joint Venture fornisce servizi di RAN sharing per conto di Iliad Italia e WINDTRE, garantendo una copertura affidabile e innovativa in tutto il paese.

La visione di Zefiro Net si concretizza nel motto “connettere in un soffio“, un’idea che riflette la rapidità e l’efficienza della connettività offerta. Questo concetto si riflette anche nel piano aziendale di Zefiro Net, che prevede la possibilità di estendere i suoi servizi non solo alle aziende madri ma, in futuro, anche a terzi.

Mentre Zefiro Net continua a crescere e a consolidarsi nel panorama delle telecomunicazioni italiane, è affascinante osservare come questa collaborazione innovativa stia plasmando il futuro delle reti mobili nel paese. La loro filosofia di connettere in un soffio rappresenta non solo un impegno tecnologico, ma anche una promessa di un futuro in cui la connettività sarà fluida, veloce e accessibile per tutti. Con Zefiro Net, il vento dell’innovazione soffia forte nel cielo delle telecomunicazioni italiane, aprendo la strada a nuovi orizzonti digitali e a una connettività senza confini.