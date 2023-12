Unieuro anticipa il lancio del volantino natalizio, mettendo subito a disposizione di tutti gli utenti una campagna promozionale veramente speciale, condita con la possibilità di accedere agli sconti praticamente da ovunque sul territorio, oltre che ovviamente dal sito ufficiale, il quale prevede la consegna a domicilio gratuita.

La campagna promozionale rispecchia alla perfezione tutto quanto di buono avevamo già visto parlando di Unieuro, da notare che gli stessi sconti prevedono le classiche condizioni di vendita, con garanzia di 24 mesi che copre i difetti di fabbrica, ed ovviamente l’essere no brand per la sola telefonia mobile. Gli utenti che vorranno acquistare non dovranno nemmeno preoccuparsi delle scorte, in quanto dovrebbero essere più che sufficienti per coprire tutta la durata dell’offerta.

Unieuro, un risparmio inedito per tutti gli utenti

I prezzi del volantino Unieuro sono pronti per garantire un ottimo livello di risparmio a tutti i consumatori, con occasioni dietro ogni angolo per i singoli utenti che aprono i portafogli per l’acquisto di dispositivi di vario genere. Tra le categorie maggiormente coinvolte troviamo sicuramente quella degli smartphone, con la possibilità di acquistare un bellissimo Apple iPhone 15, disponibile a 899 euro, per quanto riguarda la variante con 128GB di memoria integrata.

Il dispositivo più interessante, con sistema operativo Android, è invece Galaxy S23, che ha un costo di 729 euro, per finire poi con il Google Pixel 8, disponibile a 749 euro. Tutti gli sconti raccontati nell’articolo sono disponibili anche online, come anticipato, di conseguenza potete collegarvi il prima possibile qui.