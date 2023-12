La promozione di 1Mobile è letteralmente da sogno, per la capacità di offrire al consumatore finale la possibilità di accedere ad un bundle di assoluto rispetto, che viene capitanato dalla presenza di ben 220 giga di traffico dati al mese, con una spesa quasi irrisoria.

Come tutte le migliori offerte attualmente disponibili sul mercato, anche la suddetta può essere richiesta in via esclusiva da coloro che sono in uscita da Iliad o da un MVNO, in altre parole è strettamente necessario richiedere la portabilità da uno dei suddetti operatori telefonici, per avere la certezza di poter accedere alla promo. In parallelo il costo di attivazione è praticamente azzerato, sarà necessario versare solamente il canone mensile, nient’altro.

Approfittate delle offerte Amazon che avete oggi gratis in esclusiva sul vostro smartphone, solo iscrivendovi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

1Mobile, offerte da non credere con i prezzi più bassi

Flash 220 Black Friday Edition, questo è il nome della promozione che gli utenti devono attivare per avere la certezza di spendere solamente 4,99 euro al mese per le prime due mensilità, per poi passare a 9,99 euro al mese per sempre. Per approfittare di un simile sconto, tuttavia, è necessario richiedere l’attivazione dell’offerta entro e non oltre il 4/12/2023.

Gli utenti, in parallelo, avranno pieno diritto ad accedere a 220 giga di traffico dati alla massima velocità disponibile (che nel caso di 1Mobile è limitata, come tanti altri MVNO), passando anche per minuti illimitati da utilizzare per contattare chiunque, ed anche 90 SMS da inviare ad amici e parenti.

Non sono previsti vincoli contrattuali di durata, ciò vi permetterà di abbandonare 1Mobile praticamente quando vorrete senza costi aggiuntivi.