MediaWorld rinnova la propria campagna promozionale, mettendo da una parte a disposizione degli utenti un volantino più unico che raro, al cui interno si possono trovare incredibili sconti per risparmiare su ogni singolo acquisto. Ciò che cattura maggiormente l’attenzione, è sicuramente la possibilità di avere in cambio un buono sconto da utilizzare a piacimento.

Per ottenerlo è necessario effettuare un acquisto entro il 7 dicembre, e superare uno dei seguenti tagli di spesa: 500, 1000 o 2000 euro. In cambio MediaWorld vi regalerà un buono del valore di 50, 150 o 400 euro, che dovrà essere utilizzato per un acquisto successivo, in quanto non corrisponde ad una riduzione istantanea, e quindi non è utilizzabile sullo stesso identico scontrino.

MediaWorld, offerte più uniche che rare

Stavate aspettando il momento giusto per acquistare la nuova Dyson V15 Detect Submarine, potrebbe essere finalmente arrivato, poiché oggi ha un costo di soli 949 euro direttamente da MediaWorld. Gli stessi ordini possono essere completati, ad esempio, anche per l’Apple iPhone 15, con annesso alimentatore Magsafe, che ha un costo di 1050 euro.

Nell’insieme dei prodotti inclusi nel volantino, trovano posto anche innumerevoli modelli di smartphone più economici, quali sono Realme 10, Realme C51, Realme C53, Realme C33 e Realme 11 Pro+ 5G, disponibili ad un prezzo che non va oltre i 419 euro. Tutti questi dispositivi economici possono essere acquistati a poco prezzo, alle solite condizioni di vendita, anche online sul sito.