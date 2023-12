Batman: Arkham Knight su Nintendo Switch ha suscitato pesanti critiche da parte di Oliver Mackenzie di Digital Foundry, che lo ha definito “inaccettabile”. Il gioco, noto come uno dei tre capitoli inclusi nella raccolta di Batman: Arkham Trilogy, è stato oggetto di una valutazione negativa da parte del giornalista, che ha evidenziato problemi significativi nelle prestazioni, nella qualità visiva e nella presenza di glitch che possono compromettere l’esperienza di gioco.

L’uscita di Batman: Arkham Trilogy è avvenuta di recente, portando su Nintendo Switch i tre episodi della celebre saga dedicata al Cavaliere Oscuro, sviluppati originariamente da Rocksteady Studios. Tuttavia, a differenza degli altri titoli della serie, la conversione per la console ibrida è stata gestita da Turn Me Up Games, un team di sviluppo meno noto nel panorama videoludico.

Altri progetti oltre Batman: Arkham Knight

Nel frattempo, Rocksteady Studios, la casa di produzione originale, è al lavoro su un progetto di risonanza, ovvero Suicide Squad: Kill the Justice League. Attualmente in fase di closed alpha, il gioco è ambientato nell’Arkhamverse, lo stesso universo narrativo dei precedenti capitoli della serie Arkham.

Suicide Squad: Kill the Justice League presenta una trama intrigante: quattro criminali, ovvero Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot e King Shark, sono costretti da Amanda Waller a viaggiare fino a Metropolis con l’obiettivo di eliminare i membri della Justice League. Una delle sorprese più significative è la presenza di Batman tra le fila dei controllati, introducendo un elemento di suspense e imprevedibilità nella trama. Il gioco offre una prospettiva unica, permettendo ai giocatori di assumere il controllo dei membri della Suicide Squad. Inoltre, verrà permesso loro di esplorare una Metropolis ricca di dettagli e pericoli. Tuttavia, la trama ha sollevato alcune domande e critiche da parte dei fan. I dubbi principali riguardano la posizione scomoda in cui sono posti i giocatori: costretti a sconfiggere gli eroi della Justice League.

Nonostante l’attenzione focalizzata su Suicide Squad: Kill the Justice League, la discussione su Batman: Arkham Trilogy su Nintendo Switch non si è spenta. Anzi, le critiche hanno evidenziato le sfide che possono sorgere quando un gioco viene adattato per una piattaforma diversa. Questo soprattutto quando i risultati talvolta risultano deludenti per i giocatori che si aspettano la stessa qualità delle versioni originali. Digital Foundry ha promesso un’analisi dettagliata sul gioco. Sarà interessante vedere come il gioco verrà valutato in dettaglio per riuscire a scoprire se le critiche porteranno a eventuali correzioni da parte degli sviluppatori.