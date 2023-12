Il prossimo 5 dicembre verrà sollevato il sipario sulla versione Cinese di OnePlus 12. Il flagship del produttore arriverà solo in seguito sul mercato internazionale, ma questo sarà il primo assaggio della nuova generazione di device top di gamma.

Le aspettative sono molto alte e, con la data di lancio che si avvicina, le indiscrezioni aumentano considerevolmente. In queste ore, infatti, sono trapelati nuovi dettagli grazie ad alcuni leaker che hanno scoperto che OnePlus 12 è già presente in alcuni store Cinesi e non hanno perso tempo a fotografarlo e ad effettuare i primi unboxing.

Potendo avere uno dei nuovi flagship sotto mano, è possibile ottenere nuove informazioni certe ed ufficiali. In particolare, sapevamo già che il device è spinto dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ma adesso possiamo confermare che arriverà in tre tagli di memoria differenti.

OnePlus 12 sarà presentato tra qualche giorno ma possiamo già scoprire il design e la scheda tecnica ufficiale

Someone has already unboxed the OnePlus 12 👀 pic.twitter.com/XKjsU4S0f6 — Shishir (@ShishirShelke1) December 3, 2023

Gli utenti cinesi potranno scegliere tra le seguenti configurazioni di memoria RAM e di sistema:

16 GB di RAM e 512 GB di storage,

16 GB di RAM e 1 TB di storage,

24 GB di RAM e 1 TB di storage.

I nomi ufficiali delle colorazioni disponibili al lancio non sono ancora noti ma sappiamo che il device arriverà in nero, bianco e verde. Tutte e tre le varianti avranno delle finiture che richiamano lo stile del marmo e contribuiscono a rendere il device ancora più bello e prezioso.

Dal punto di vista tecnico, ci aspettiamo un display da 6,82 pollici che integra una fotocamera frontale da 32 megapixel. Le ottiche posteriori saranno tre e includeranno un sensore principale da 50 megapixel a cui si affiancano una unità da 48MP e una da 64MP. Il comparto fotografico sarà realizzato in collaborazione con Hasselblad e potrà contare sulle funzionalità sviluppate dal team dedicato di OPPO.