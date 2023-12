Tronsmart ha recentemente lanciato un altoparlante portatile, chiamato Bang Upgraded Edition, ideato per animare qualsiasi festa. Questo dispositivo si distingue per la sua resistenza, certificata con un rating IPX6, e per l’innovativa capacità di collegarsi simultaneamente fino a 100 unità, garantendo un’esperienza sonora avvolgente. Tuttavia, nonostante queste caratteristiche promettenti, abbiamo deciso di metterlo alla prova per valutarne le prestazioni e scoprire se sono all’altezza delle aspettative.

Specifiche Tecniche

Misure : 361×183.4×150.3 mm

: 361×183.4×150.3 mm Peso : 3.08 Kg

: 3.08 Kg Output: 60W

60W SoundPulse

TrueConn

Connettività : AUX, Bluetooth 5.0

: AUX, Bluetooth 5.0 Batteria : 10800mAh

: 10800mAh Supporto al collegamento audio-audio tramite jack da 3.5”

Riproduzione audio fino a 15 ore con una ricarica

Funzione Powerbank d’emergenza

Tecnologia TWS

Chiamate in vivavoce e assistente vocale

Luci LED beat-driven

Resistenza all’acqua IPX6

Design

Il design del Tronsmart Bang Upgraded Edition è particolarmente apprezzato, con la sua forma cilindrica e la maniglia integrata in plastica. Il colore nero lo rende elegante, anche se i tasti possono risultare difficili da vedere in condizioni di scarsa illuminazione.

I tasti stessi non sono immediatamente comprensibili e il layout non è intuitivo, richiedendo quindi un po’ di tempo per abituarsi. Tronsmart ha incluso un tasto per l’accoppiamento con altri altoparlanti dello stesso marchio, ma l’icona non è molto chiara. Anche il tasto per l’equalizzatore one-touch risulta poco intuitivo.

Anche noi di tecnoandroid.it, nonostante la nostra esperienza tecnologica, abbiamo dovuto dedicare del tempo a studiare il manuale incluso per comprendere le funzionalità. E ancora non abbiamo memorizzato completamente tutti i controlli.

Una caratteristica interessante del Tronsmart Bang è l’illuminazione LED integrata, ideale per feste, che può essere disattivata se non desiderata. Il dispositivo include anche una porta di ricarica, utile per collegare smartphone o piccoli dispositivi elettronici.

L’altoparlante ha una classificazione IPX6, il che significa una buona resistenza all’acqua. Può quindi resistere a bordo piscina, sotto la pioggia occasionale o persino in doccia. Tuttavia, non è consigliato immergerlo completamente nell’acqua.

Tronsmart afferma che il dispositivo è anche resistente a polvere e sabbia, ma dato che la classificazione IP non specifica il grado di protezione, riteniamo che possa essere rischioso portarlo in ambienti eccessivamente polverosi, come la spiaggia.

Connettività

Il Tronsmart Bang Upgraded Edition offre due opzioni per l’accoppiamento. La prima è il tradizionale metodo Bluetooth, che si attiva tenendo premuto il pulsante di accensione del dispositivo per circa tre secondi. Abbiamo testato l’accoppiamento con successo su un Mac, un PC Windows, un iPhone e un iPad.

In alternativa, l’altoparlante può essere accoppiato tramite il chip NFC integrato. Tuttavia, questa funzionalità non è disponibile per i possessori di iPhone, in quanto i dispositivi Apple non supportano l’accoppiamento NFC.

L’altoparlante utilizza Bluetooth 5.0, il che significa che ha un raggio d’azione di circa 18 metri dal dispositivo a cui è connesso. Nonostante non avessimo necessità di allontanarci più di 18 metri dall’altoparlante, siamo riusciti a raggiungere senza problemi una distanza di circa 12 metri.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo altoparlante è la possibilità di accoppiarsi con fino a 100 altri altoparlanti Tronsmart Bang Upgraded Edition. Sebbene ciò possa non essere particolarmente utile per un singolo individuo, offre grande flessibilità per certi tipi di attività commerciali.

Crediamo che tre o quattro unità Bang accoppiate insieme possano creare un ottimo sistema audio resistente alle intemperie per una sezione esterna di un ristorante. Inoltre, per chi non desidera utilizzare una connessione Bluetooth, il Bang è dotato anche di uno slot per schede di memoria e di una porta aux da 3,5 mm.

Qualità sonora e prestazioni

Essendo promosso come un altoparlante per esterni e feste, ci aspettavamo che il Tronsmart Bang offrisse una buona qualità audio a volumi medi e alti. E, fortunatamente, è così. Il basso è solido, i medi sono nitidi e gli alti sono chiari, senza distorsioni o clipping.

Non definiremmo la qualità sonora come rivoluzionaria, ma è piuttosto buona. Diremmo che si posiziona leggermente sopra la media per la sua fascia di prezzo. Abbiamo notato che l’audio può sembrare ovattato se riprodotto al di sotto del 15% del volume massimo, specialmente ascoltando contenuti come podcast.

La qualità del suono non è così scadente da indurci a evitare l’utilizzo dell’altoparlante, ma nemmeno sufficientemente eccellente da farci preferire il Bang Upgraded Edition agli altoparlanti integrati del nostro notebook. È anche possibile personalizzare la qualità del suono tramite l’app Tronsmart. Abbiamo trovato che questo aiuta a migliorare la qualità per contenuti come i podcast, cosa che abbiamo apprezzato.

Durata della Batteria

Come per tutti gli altoparlanti, la durata della batteria del Bang Upgraded Edition dipende fortemente dal volume di riproduzione dell’audio. Più alto è il volume, più breve sarà la durata della batteria.

Poiché questo altoparlante è dotato di illuminazione LED integrata, lasciare accese le luci può ridurre la durata della batteria. Durante i nostri test, siamo riusciti a ottenere quasi 13 ore di riproduzione su tre sessioni a circa il 30% del volume, con i LED accesi. Secondo Tronsmart, si dovrebbe essere in grado di raggiungere fino a 15 ore di riproduzione con i LED spenti e al 50% del volume.

I LED laterali sono piuttosto luminosi I LED laterali sono piuttosto luminosi Ma, questo è un altoparlante che può essere utilizzato anche mentre si carica. Quindi, se lo si utilizza al chiuso, è possibile lasciarlo collegato a una fonte di alimentazione USB-C.

Quando abbiamo esaurito completamente la batteria, abbiamo scoperto che ci vogliono circa 4 ore per ricaricarla completamente utilizzando un caricabatterie da parete USB-C da 30W PD.

Conclusioni

Il Tronsmart Bang è un altoparlante discreto per ciò che offre. La qualità del suono è buona, il design è piacevole, la durata della batteria è ottima e apprezziamo la sua resistenza all’acqua.

Non siamo però grandi fan dei pulsanti, che risultano più un ostacolo che un aiuto per l’uso dell’altoparlante. Tronsmart Bang Upgraded Edition può essere acquistato direttamente sulla pagina ufficiale di Amazon.