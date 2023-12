Fastweb in 5G, l'offerta piena di giga GRATIS 3 mesi: ecco come

Basta dare infatti un’occhiata al sito ufficiale di Fastweb per capire cosa c’è all’interno delle sue offerte, tutte vantaggiose per via dei minuti, dei messaggi e dei giga. Da non sottovalutare poi i prezzi che durano per sempre senza mai cambiare.

Ovviamente ogni offerta è dedicata ad una cornice di pubblico specifica, soprattutto ad alcuni utenti che provengono da gestori ben precisi.

Fastweb distrugge le altre realtà con la sua offerta da 150 giga a 7,95 €

Sono diverse le offerte di Fastweb che hanno fatto battere il cuore agli utenti ma questa Mobile potrebbe essere la definitiva.

A tal proposito bisogna entrare nel merito di quello che è il vero contenuto della promozione mobile ancora disponibile fino a data da destinarsi. Questa, oltre alla grande qualità di cui dispone il gestore, vanta tanti contenuti, partendo proprio dai minuti che sono senza limiti verso qualsiasi numerazione mobile o fissa in Italia. A seguire Fastweb sceglie di piazzare in questa promozione mobile ben 150 giga in rete 5G, quest’ultima offerta gratis.

Il prezzo mensile sarà di soli 7,95 € al mese ma solo dopo aver trascorso 90 giorni senza pagare nulla. Esatto: l’offerta da 150 giga di Fastweb sarà gratis per ben tre mesi per tutti coloro che la sottoscriveranno.

Come sempre il provider non presenterà alcuna sorpresa dopo la sottoscrizione dell’offerta. Sono moltissime le persone che possono testimoniare del grande impatto avuto in positivo con questo operatore, ormai leader nella sua categoria.

Grande merito anche per il 5G, che è secondo i dati riportati dallo scorso 2022, quello più performante in tutta la penisola italiana.