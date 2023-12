Esselunga rinnova la propria campagna promozionale con una occasione più unica che rara, gli utenti possono effettivamente accedere ad una infinità di sconti speciali, ed avere ugualmente la possibilità di risparmiare al massimo delle proprie possibilità, ma solo nei negozi fisici, non sul sito ufficiale.

La soluzione corrente è una delle migliori in circolazione, gli sconti attivati sono disponibili per pochissimo tempo, e le scorte, data la grande richiesta da parte della community, potrebbero terminare anzitempo, per questo motivo dovete velocizzare al massimo la scelta. Coloro che vogliono acquistare, inoltre, lo potranno fare alle solite classiche garanzie, che prevedono la variante no brand per la telefonia mobile, oltre a naturalmente la garanzia appunto di 24 mesi.

Andate sul canale Telegram di TecnoAndroid per essere sicuro di scoprire quali sono i migliori prezzi bassi Amazon disponibili e ricevere anche coupon gratis in esclusiva.

Esselunga, un’occasione più unica che rara per risparmiare

Fino al 31 dicembre è tempo di Speciale Multimediale ed Elettrodomestici da Esselunga, arriva la campagna promozionale più apprezzata ed attesa dai consumatori, con prezzi che davvero sono convenienti. Come nel caso dell’Apple iPhone 15, disponibile a soli 998 euro, oppure anche iPhone 13, che oggi ha un costo di 698 euro, ma anche tanti altri device più economici.

Tra questi spiccano soluzioni del calibro di Galaxy A34 5G che costa 328 euro, oppure Galaxy A54 a 398 euro, Galaxy A33 a 248 euro, Oppo A38 a 148 euro, Galaxy A13 a 138 euro, per finire con Redmi 12 a soli 168 euro. Un risparmio che si estende con la possibilità di acquistare il microfono karaoke a soli 1 euro (quando il suo prezzo di listino sarebbe di 30 euro).