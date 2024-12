Paramount+: le serie in arrivo tra il 2024 e il 2025

Paramount+ ha svelato un ricco programma di novità sul finire di questo 2024 e per l’inizio del 2025, approfittando del Comic Con Experience di San Paolo per annunciare nuove stagioni e progetti esclusivi. Ecco i dettagli sulle serie più attese.

Il ritorno di “1923”

Tra i titoli più acclamati spicca la seconda stagione di “1923”, prequel della celebre serie Yellowstone. Con protagonisti Helen Mirren e Harrison Ford, la nuova stagione si concentra sulle difficoltà dei Dutton durante un rigido inverno e sull’arduo viaggio di Spencer per salvare la famiglia in Montana. La trama promette colpi di scena e una narrazione avvincente. Nonostante l’assenza di una data ufficiale, l’attesa è altissima.

“Star Trek: Section 31”

Il 24 gennaio 2025 i fan avranno finalmente quel che vogliono. Sta infatti arrivando ufficialmente “Star Trek: Section 31”. Questo è un film originale che riporta in scena Michelle Yeoh nei panni dell’imperatrice Philippa Georgiou. Tutta la trama gira intorno a una divisione segreta della Flotta Stellare tra le varie esplorazioni di un lato mai visto dell’universo di Star Trek. All’interno del cast ci sono nomi importanti del calibro di Omari Hardwick e Sam Richardson, tutto per un progetto che si preannuncia imperdibile.

“Yellowjackets” – Stagione 3

Chi ha amato “Yellowjackets” deve assolutamente ricordare che a San Valentino arriva ufficialmente la terza stagione. Il 14 febbraio 2025 infatti proseguirà la narrazione su due linee temporali differenti. Il riferimento riguarda le lotte per la sopravvivenza dopo un incidente aereo e le conseguenze 25 anni dopo. Tra le novità assolute, c’è l’ingresso nel cast si Hilary Swank, due volte vincitrice del premio Oscar.

“Dexter: Original Sin”

Dal 13 dicembre 2024 arriva il prequel di Dexter, “Dexter: Original Sin”, ambientato nella Miami del 1991. Il giovane Dexter, interpretato da Patrick Gibson, affronta la transizione da studente a giustiziere. Christian Slater sarà il padre Harry, mentre Michael C. Hall tornerà come narratore per i monologhi interiori del protagonista.

Le novità di Paramount+ promettono emozioni e storie avvincenti, consolidando la piattaforma come uno dei protagonisti dello streaming globale.