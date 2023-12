CoopVoce, EVO 100 agli sgoccioli: la promo da 6,90 € sta per terminare

L’ultimo periodo sta vedendo i gestori darsi battaglia l’uno con l’altro. Soprattutto quelli virtuali hanno preso in mano la situazione battendo i famosi gestori più blasonati, che ormai non sanno più come fare a contrastarli. CoopVoce è uno dei principali esponenti e lo dimostra ogni giorno con opportunità straordinarie.

Diverse aziende hanno scelto di introdurre offerte del passato ma con costi nettamente modificati, mettendo quindi la situazione su un piano diverso rispetto al passato. Se prima infatti era molto più difficile trovare offerte già passate con prezzi totalmente rivisitati, oggi è la pura consuetudine.

Direttamente sul sito di CoopVoce, gli utenti possono avere un gran riscontro. Il gestore virtuale sta preparando alla grande quest’ultima parte dell’anno con diverse soluzioni, anche se una avrebbe ottenuto gran parte dei consensi. Si tratta di quella in alto, la prima che vedrete una volta aperto il sito.

CoopVoce, ancora disponibile per poco tempo la EVO 100 a 6,90 € al mese per sempre

Chi è solito cambiare gestore sa benissimo che sono tantissime le promo disponibili ora, ma quella di CoopVoce sembra avere qualcosa in più. Aprendo il sito ufficiale si può notare in bella mostra la nuova EVO 100, soluzione che vanta al suo interno quel che serve per restare tranquilli con il proprio smartphone.

Bastano solo 6,90 € per avere ogni mese minuti senza limiti verso tutti i gestori, 1000 messaggi e soprattutto 100 giga per la navigazione Internet in 4G. Oltre a questo ci sarà solo per la prima volta un costo di attivazione da pagare pari a 10 €, con la prima ricarica che dunque dovrà essere di 20 €.