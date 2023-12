Rolex, ecco quanti orologi produce in un anno il marchio svizzero

La difficoltà nel reperire un orologio Rolex nuovo è ormai nota nel mondo degli appassionati di orologeria. Nonostante la grande domanda, la produzione limitata del prestigioso marchio svizzero non riesce a soddisfare tutti i desideri dei suoi clienti.

Rolex: i dati delle altre aziende

La produzione annuale di orologi, secondo le stime, si aggira intorno a 1,05 milioni di pezzi, una cifra che può variare tra gli 800.000 e il milione di orologi prodotti ogni anno nelle sue fabbriche in Svizzera. Questi numeri, se confrontati con altre case orologiere di lusso, sono significativi. Ad esempio, Patek Philippe produce circa 68.000 orologi all’anno, mentre Breitling ne realizza intorno ai 170.000. Altre marche come Omega e Tag Heuer raggiungono una produzione annuale stimata di oltre 500.000 pezzi. Tuttavia, ci sono marchi che superano Rolex in termini di quantità: Longines produce circa 1,8 milioni di orologi all’anno e Swatch addirittura oltre 3,2 milioni.

Nonostante l’elevato numero di orologi prodotti da Rolex, l’acquisto di un modello a listino può diventare un’attesa prolungata. Gli appassionati e i collezionisti spesso si trovano a dover attendere mesi o addirittura anni prima di ricevere la tanto attesa chiamata dal concessionario, specialmente per modelli particolarmente rari o richiesti. Questa situazione ha contribuito ad alimentare un vivace mercato secondario, dove gli orologi Rolex possono raggiungere prezzi notevolmente più alti rispetto al loro valore di listino.

La rarità e l’esclusività dei modelli Rolex, unitamente alla loro rinomata qualità e prestigio, continuano a renderli oggetti di grande desiderio nel mondo dell’orologeria di lusso, nonostante le sfide legate alla loro disponibilità. D’altronde, si tratta pur sempre di un Rolex.