Natale, per fare lo spot più bello di sempre sono servite solo 700 sterline

L’atmosfera natalizia è solitamente accompagnata da pubblicità elaborate e costose dei grandi brand, ma quest’anno il titolo di “spot di Natale più bello del 2023” va a un’iniziativa umile e commovente, costata solo 700 sterline, realizzata da un pub irlandese.

Natale: la trovata del pub irlandese

Lo spot, girato semplicemente con un cellulare, è diventato un fenomeno virale, riscuotendo milioni di visualizzazioni su Instagram e TikTok. La forza di questo messaggio pubblicitario risiede nella sua profonda sensibilità e nella sua capacità di toccare il cuore delle persone.

Il protagonista dello spot è Martin McManus, un 73enne membro di un gruppo teatrale locale, che rappresenta la solitudine vissuta da molti anziani durante le festività natalizie. Il video mostra McManus nei panni di un anziano signore che, solo e trascurato da tutti, decide di visitare una tomba in un cimitero per poi fare una passeggiata solitaria, durante la quale viene ignorato da chiunque incontri.

La narrazione si sposta poi verso il Charlie’s Bar di Enniskillen, un pub storico irlandese aperto dal 1944, dove l’atmosfera cambia radicalmente. Qui, l’anziano signore viene accolto calorosamente in un ambiente festoso, con il fuoco nel camino e una birra pronta per lui. La sua solitudine si dissolve quando incontra una giovane coppia con il loro cane Missy, che gli offre compagnia e calore umano.

La colonna sonora dello spot è “People Help the People”, un brano della cantante e musicista britannica Birdy, che aggiunge un ulteriore tocco emotivo alla narrazione. Il messaggio che accompagna il video sulla pagina Instagram del pub sottolinea l’importanza dell’accoglienza e della compagnia durante le festività: “Il Natale può essere un momento di gioia per alcuni e molto difficile per altri. Una cosa è certa: riceverai sempre un caloroso benvenuto quando varcherai le nostre porte. Saremo aperti il giorno di Natale, quindi se sei solo durante le festività, vieni a fare due chiacchiere con noi”.