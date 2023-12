Il video che sta circolando in rete, mostrando una Tesla Model Y modificata impegnata in test su una rampa RTI, ha suscitato notevole interesse nella comunità automobilistica. La Tesla Model Y, nota per le sue prestazioni eccezionali e la tecnologia avanzata, ha dimostrato di affrontare con successo la sfida della rampa, mantenendo una notevole stabilità nonostante il suo peso e il fatto che la ruota anteriore destra sia sollevata di ben 60 cm da terra.

La capacità della vettura di affrontare una duna di sabbia è stata ulteriormente evidenziata in un secondo video, dove la Tesla Model Y ha superato agevolmente alcune Jeep Wrangler. Grazie alla potenza del suo motore elettrico, il veicolo ha accelerato senza sforzo sulla duna. Mentre le Jeep si sono trovate costrette a fare inversione a metà strada. Questa dimostrazione ha sottolineato la potenza ineguagliabile delle vetture elettriche in determinati scenari fuoristrada.

Confronto tra Tesla Model Y e Jeep Wrangler

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che le buone performance della Tesla Model Y su terreni sabbiosi non si traducono necessariamente in prestazioni fuoristrada superiori in generale. In questo contesto, altre caratteristiche cruciali come l’articolazione delle sospensioni e la flessibilità entrano in gioco. È importante notare che, nonostante la robustezza della Tesla Model Y, c’è il rischio di danneggiare la batteria durante tali attività off-road. Inoltre, bisogna tenere a mente che la riparazione potrebbe comportare costi significativi nel momento in cui il veicolo non risulta più coperto da garanzia.

Il confronto con una Toyota Land Cruiser presente nel video ha inoltre evidenziato che, in molte situazioni di off-road, le prestazioni della vettura giapponese sono decisamente superiori. Questo mette in luce il fatto che, nonostante le straordinarie caratteristiche della Model Y, ci sono ancora aree in cui i veicoli tradizionali fuoristrada conservano un vantaggio.

Va notato che, negli Stati Uniti, la Model Y è attualmente venduta a un prezzo inferiore a 30.000 euro, grazie principalmente agli incentivi statali. In Europa, la vettura continua a registrare record di vendita, attestandosi come una delle preferite nel mercato dei veicoli elettrici. Il video in questione ha contribuito a rafforzare l’immagine della Model Y come un’opzione versatile, capace di affrontare sfide sia su strada che fuoristrada. Queste informazioni hanno alimentando ulteriormente l’entusiasmo dei consumatori nei confronti di questa innovativa proposta automobilistica.