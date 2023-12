Kena Mobile, il NATALE diventa interessante con 100 GIGA quasi gratis

L’obiettivo di Kena Mobile con la sua nuova promo è quello di concedere a tutti quello che desiderano e per un prezzo che sia super vantaggioso oltre che duraturo nel tempo. Kena Mobile lancia la sua 100 GB Promo Top con un costo mensile straordinario.

Si tratta infatti di soli 5,99 € ogni 30 giorni che saranno per sempre uguali, senza rimodulazioni improvvise.

L’offerta riesce quindi a mettere in seria difficoltà tutti gli altri gestori che stavano pensando di dominare.

Kena Mobile ha la promo da 5,99 € al mese con tutto incluso

Kena Mobile offre all’interno di questa soluzione minuti per le telefonate senza limiti, 200 SMS da inviare a tutti i gestori e soprattutto una connessione in 4G con 100 giga disponibili. Inoltre c’è una promozione nella promozione: se attiverete questa offerta in questi giorni, potrete avere 50 giga al mese in più per 12 mesi. Non finisce qui però: anche il costo di attivazione, pari a 4,99 €, è totalmente gratuito.

Riepilogando dunque, risparmierete tanto sul prezzo mensile dell’offerta, avrete tanti giga in più e inoltre non pagherete il costo necessario per l’attivazione. Trovare di meglio dunque è veramente difficile, soprattutto in questo periodo dove tutti hanno prezzi molto bassi.

Ricordiamo inoltre che questa promo è dedicata ad alcuni utenti in particolare, ovvero quelli che provengono da Iliad o dai gestori virtuali come ad esempio Fastweb. Se siete già clienti di Kena Mobile, potete inoltre avere 50 giga al mese in più per 60 giorni spendendo solo 1,99 €. Tutto questo sarà valido fino al 7 gennaio 2024.

Non resta altro che recarsi sul sito per dare un’occhiata a tutte le offerte e scegliere quella che fa al caso proprio.