Negli ultimi giorni è stata fatta una scoperta davvero sorprendente, ovvero sono state rinvenute orme di un dinosauro che non dovrebbero esistere.

Questa scoperta è stata pubblicata sulla nota rivista PLOS ONE e ha fatto discutere scienziati di tutto il mondo.

Questi studi sono stati condotti in Africa, dove

le orme che sono state rinvenute, sembrano appartenere ad una specie di animali assolutamente sconosciuti, ma che potrebbero essere simili agli uccelli. Una specie di uccelli mai vista prima, s’intende.

Le orme del mistero: dinosauri o antichi uccelli sconosciuti?

Tuttavia, ciò che inquieta ancor di più è il fatto che queste orme risalgono a ben 210 milioni di anni fa. Dunque ben 60 milioni di anni prima delle ossa degli uccelli, ovvero prima della loro esistenza.

Già in passato, tracce del genere erano state scoperte in diversi siti in Lesotho, in Africa del Sud. Impronte che furono poi attribuite a un dinosauro noto come Trisauropodiscus.

Ma, in base alle ricerche effettuate dagli studiosi, le orme che sono state rinvenute di recente, sono diverse rispetto a quelle precedenti. Dunque non appartenenti alla stessa specie.

Esse infatti, mostrano due morfologie differenti: una simile ai dinosauri non aviari e l’altra simile alle impronte lasciate dagli uccelli.

Che gli scienziati siano riusciti a risalire alle impronte dei primi antenati degli uccelli?

È un qualcosa che non possiamo ancora definire con certezza, ma che sicuramente resta una notizia davvero affascinante. Ciò dimostra inoltre quante cose restano ancora sconosciute alla conoscenza umana, e quante domande purtroppo resteranno senza risposta.