YouTube vi farà giocare, nuova sezione Playables in arrivo

A qualcuno forse sarà sfuggito ma nell’ultimo periodo YouTube sta riportando tantissimi aggiornamenti molto importanti. Il celebre servizio video che da anni allieta le giornate e rende tutto molto più semplice a più utenti, sta attraversando un grande momento.

Dopo aver parlato largamente dello stop per i software che bloccano le pubblicità, ora si parla di tutt’altro. YouTube si arricchisce con una novità importantissima: gli iscritti a Premium potranno infatti usufruire di una nuova sezione chiamata Playables. Al suo interno sono compresi una serie di prodotti da giocare mentre si guardano i video. Dopo aver dato luogo ad una lunga fase di test durante lo scorso mese di settembre, si è giunti finalmente al lancio ufficiale. L’azienda parlava in realtà di una fase sperimentale e con molto tempo davanti prima dell’arrivo ufficiale. In realtà così non è stato visto che sono bastati poco più di due mesi.

YouTube: arriva Playables, la sezione Premium per giocare

Questa nuova area di YouTube che si racchiude all’interno di una scheda ben precisa, consente a tutti gli iscritti Premium di giocare ad alcuni titoli arcade all’interno del browser web in utilizzo o dell’applicazione per lo smartphone.

Non bisognerà scaricare nulla, visto che sarà tutto online. Al momento la funzionalità sembra, oltre che limitata agli utenti di YouTube Premium, solo per il pubblico anglosassone. Sono 37 i titoli compresi all’interno di Playables, ma in futuro ce ne dovrebbero essere molti altri.

Uno tra i più importanti è sicuramente Angry Birds Showdown. Se siete iscritti a Premium, dovrete solo aspettare prima che la novità arrivi anche per voi.