Sky

Sky, la principale piattaforma televisiva italiana a pagamento, proprio in questi giorni, ha stipulato un accordo di partnership con Fastweb.

Tale collaborazione con uno dei più importanti gestori telefonici italiani, ha segnato così il lancio di un nuovissimo operatore telefonico, Sky Mobile.

Un’iniziativa che la piattaforma aveva un programma già da un po’ di tempo e che sembra sia riuscita finalmente a realizzare.

Ebbene, sembra proprio che con l’arrivo della connessione a banda larga nelle principali regioni d’Italia, il gestore abbia deciso di puntare sulla telefonia mobile.

Nasce Sky Mobile: cosa dovremmo aspettarci dal nuovo operatore telefonico

Sky Mobile, sarà attivo ufficialmente a partire dal 2024.

Anche se, per il momento, non sappiamo ancora la data precisa del duo debutto.

A differenza di altri gestori telefonici virtuali come CoopVoce, PosteMobile e molti altri ancora, Sky Mobile si appoggerà completamente a Fastweb senza dover disporre di alcuna licenza ministeriale.

In pratica, il nuovo accordo di collaborazione stretto con Fastweb, prevede l’utilizzo del 5G senza limiti ed il nome dell’operatore sarà appunto “powered by Fastweb”.

Di conseguenza, gli utenti che sceglieranno di attivare una delle promozioni di telefonia mobile presentate da Sky Mobile (diventato appunto un distributore di SIM e offerte) saranno clienti di Fastweb, non di Sky.

Fastweb dunque, sarà molto di più di un semplice partner tecnico, ma il suo apporto sarà necessario per poter contare sul successo di tutta l’iniziativa. In più sul logo del nuovo operatore, il brand sarà mostrato come fornitore principale.

Non sappiamo ancora quali e quante saranno le prossime offerte di telefonia mobile che il nuovo brand metterà a disposizione dei suoi clienti. Che il nuovo arrivato darà del filo da torcere ai gestori già esistenti?

Staremo a vedere.