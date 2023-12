Ci stiamo avvicinando sempre di più al Natale e, per questa occasione, l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha deciso di far tornare una delle sue offerte di rete mobile più apprezzate dagli utenti. Stiamo parlando in particolare dell’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 200 ad un prezzo davvero super. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce, per Natale ritorna la super offerta CoopVoce Evo 200

L’operatore virtuale CoopVoce ha deciso di far tornare per il periodo natalizio la sua super offerta CoopVoce Evo 200. In particolare, secondo quanto riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, questa super offerta mobile sarà nuovamente disponibile all’attivazione a partire dal 7 dicembre 2023. Gli utenti interessati avranno tempo fino al prossimo 10 gennaio 2024 per attivarla.

CoopVoce Evo 200 è stata un’offerta davvero molto apprezzata dagli utenti e forse per questo motivo l’operatore ha deciso di riproporla. Nel suo bundle, infatti, l’offerta comprende ben 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G su rete TIM, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 SMS verso tutti i numeri.

Questa offerta sarà attivabile da tutti i nuovi clienti dell’operatore, sia da chi attiverà un nuovo numero sia da chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Potranno inoltre attivare questa offerta anche i già clienti dell’operatore CoopVoce. Questi ultimi dovranno però sostenere un costo di attivazione di 9,90 euro. Il costo per il rinnovo mensile è invece di 7,90 euro.

Insomma, sarà senz’altro un ritorno molto apprezzato, soprattutto da tutti quegli utenti che non erano ancora riusciti ad attivare questa super offerta.