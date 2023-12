Iliad distrugge TIM con la GIGA 150 che offre un gran REGALO

Per il marchio Iliad è davvero facile attrarre verso di sé nuovi clienti e soprattutto convincere i vecchi a rientrare. La sua grande qualità non ha eguali in Italia e lo dimostrano i dati, i quali sono praticamente uguali da anni. Il gestore riesce infatti ad avere la rete Internet più performante in assoluto e anche la migliore copertura telefonica grazie alle sue infrastrutture.

Con gli ultimi anni però Iliad sembrerebbe aver perso un po’ di terreno soprattutto nei confronti dei gestori virtuali. Questi ultimi avrebbero preso in mano le redini della situazione grazie ad offerte con prezzi molto bassi e con tanti contenuti presenti ogni mese. A tal proposito anche Iliad avrebbe scelto di adeguarsi a questo modello, proponendo alcune delle sue migliori offerte ma in chiave totalmente rivisitata.

L’obiettivo è come sempre quello di avvicinarsi ai numeri più alti totalizzati nel periodo natalizio durante gli ultimi anni. Molto probabilmente il provider ci riuscirà siccome la miglior promo in questione garantisce all’utente tutto ciò che ricerca. Convenienza, qualità e quantità sono gli aspetti principali con i quali Iliad si batterà durante quest’ultimo mese di quest’anno.

Iliad batte la concorrenza con offerte clamorose, ecco la migliore in assoluto

Serviva qualcosa di incredibile per battere Iliad eppure i gestori virtuali ci sono riusciti. Ora il provider però vuole dare grande prova di forza e lo fa con la sua Giga 150.

Questa offerta include minuti e messaggi senza limiti con 150 giga in 5G per 9,99 € al mese per sempre. Ricordiamo che il 5G è gratuito.