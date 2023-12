1Mobile è un operatore telefonico perfettamente capace di invogliare i consumatori alla sottoscrizione di un’offerta telefonica, mettendo sul piatto un risparmio davvero più unico che raro, ancora di più nel momento in cui si dovesse decidere di attivare la Flash 220 Black Friday Edition.

Questa è una promozione che può essere facilmente richiesta da tutti gli utenti in uscita da un qualsiasi operatore telefonico con portabilità, oppure può essere attivata anche su nuova numerazione, ma ad un costo leggermente superiore. Il suo punto di forza, tra le varie cose, riguarda anche la possibilità di godere di uno sconto di 5 euro al mese per i primi 2 rinnovi, così da spendere sempre meno.

1Mobile, un risparmio così non si era mai visto

Con 1Mobile è facilissimo risparmiare, infatti la promozione corrente può essere attivata a soli 4,99 euro al mese per i primi 2 rinnovi, poi passerà a 9,99 euro al mese. Il canone deve essere pagato con il credito residuo della SIM ricaricabile, ciò porta quindi il consumatore a poter godere eventualmente del recesso senza costi aggiuntivi di sorta.

Il bundle messo effettivamente a disposizione è ad ogni modo molto vasto, comprende infatti 220 giga di traffico dati alla velocità massima disponibile, passando anche per 90 SMS che possono essere utilizzati verso chiunque, per finire con illimitati minuti per telefonare a chi si vuole. Un risparmio non da poco che coinvolgerà un numero sempre crescente di consumatori in Italia, ma fino al 4 dicembre.