ChatGPT, il chatbot basato sull’intelligenza artificiale più famoso e chiacchierato del momento, sta per compiere un anno di vita.

Sembra ieri che tra gli informatici più esperti si vociferava il lancio di questo nuovo ed interessante progetto. Un chatbot in grado di risolvere calcoli complessi e di realizzare da 0 veri e propri progetti, partendo da una semplice richiesta testuale.

Destinato inizialmente per uso puramente professionale, ChatGPT è ora diventato praticamente alla portata di tutti e le sue innumerevoli potenzialità sembrano non conoscere limiti.

ChatGPT: un successo inaspettato

Ebbene, il 30 Novembre 2023, ChatGPT celebra ufficialmente il suo primo anno di vita.

Nel corso di un unico anno, la piattaforma, ormai conosciuta come “tool delle meraviglie”, vanta oltre 100 milioni di utenti attivi al mese.

Arrivando a posizionarsi come la piattaforma con la crescita più rapida ed esponenziale mai registrata prima.

Tuttavia, l’ascesa di ChatGPT, non è stata però priva di difficoltà ed ostacoli. Basta pensare che i suoi stessi creatori fossero sicuri che la piattaforma sarebbe stata un vero e proprio fallimento.

Inoltre, abbiamo assistito a vari fraintendimenti e situazioni sgradevoli all’interno della stessa azienda. Come per esempio l’obbligo di allontanamento di Sam Altman, fondatore della piattaforma, che successivamente è stato poi richiamato.

Ad ogni modo è a ChatGPT che si deve la comprensione dell’importanza dell’intelligenza artificiale, del suo sviluppo e di come quest’ultimo necessitasse di essere regolamentizzato.

Come è stato dimostrato dall’ordine esecutivo che Joe Biden ha firmato il 30 Ottobre 2023.

Insomma, ChatGPT rappresenta, a tutti gli effetti, il passo decisivo dell’uomo verso lo sviluppo tecnologico e il futuro dell’intelligenza artificiale.