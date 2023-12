PosteMobile spezza il dominio dei principali operatori telefonici nazionali, mettendo sul piatto una campagna promozionale che vede offrire la possibilità di accedere ad offerte di alto livello, al giusto prezzo finale di vendita.

Tra le migliori in circolazione annoveriamo sicuramente la Creami extra Wow 150, soluzione che ha un costo di soli 8,99 euro, esclusiva online, che quindi può essere richiesta solamente da coloro che si collegheranno al sito ufficiale, e che prevede la possibilità di accedervi a prescindere dalla provenienza, con un costo di 20 euro, comprensivo di SIM e di 10 euro di ricarica (comprensiva del primo mese).

PosteMobile, un risparmio inedito per tutti con questa promo

Un prezzo davvero ridottissimo per una delle migliori promozioni in circolazione, infatti gli utenti possono spendere solamente 8,99 euro al mese per accedere alla promozione, con canone che verrà pagato liberamente tramite il credito residuo della SIM, e non presenta un vincolo di durata, di conseguenza, se richiesto, il cliente potrà decidere in un qualsiasi momento di abbandonare PosteMobile.

Giornalmente, e mensilmente, si potrà comunque accedere ad un bundle di assoluto rispetto, composto da minuti e SMS illimitati che possono essere utilizzati liberamente verso ogni numero sul territorio, affiancati da 150 giga di internet in 4G+, con navigazione libera fino a 300Mbps in download, una delle migliori velocità in circolazione per quanto riguarda gli operatori telefonici virtuali. Tutto questo è possibile solo ed esclusivamente tramite il sito ufficiale di PosteMobile, con consegna a domicilio della SIM.