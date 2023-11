WindTre anche successivamente alla settimana del Black Friday ha previsto una serie di interessanti promozioni per tutti i suoi clienti. Coloro che desiderano attivare una SIM con il provider arancione possono scegliere alcune tariffe con costi da ribasso e soglie di consumo praticamente senza limiti.

WindTre, la tariffa con Giga senza limiti a costi da ribasso

Nel novero delle migliori promozioni di WindTre per la fine di novembre spicca senza dubbio la WindTre Go Unlimited Star+. Questa promozione è oggi la più convenente sul mercato della telefonia mobile, anche grazie al suo pacchetto di consumi che assicura a tutti i suoi clienti chiamate senza limiti verso tutti i contatti sia fissi che mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche Giga no limits per navigare in internet, anche attraverso le connessioni 5G.

Gli utenti che attivano questa promozione si troveranno a pagare una quota una tantum per l’attivazione della SIM pari a soli 10 euro con un costo di rinnovo mensile per la tariffa fissato a quota 7,99 euro.

In linea con altre ricaricabili low cost proposte da WindTre, anche la Go Unlimited Star+ ha una serie di condizioni necessarie per l’attivazione. In primo luogo possono accedere a questa ricaricabile del gestore arancione tutti coloro che scelgono un’offerta di listino per la Fibra ottica e per la telefonia domestica. Da sottolineare, poi, che anche in questo caso, per l’attivazione di questa promo low cost sarà necessario e propedeutico per tutti i clienti effettuare l’operazione di portabilità della rete attuale da altro operatore.