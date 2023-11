Iliad contro TIM, la GIGA 150 è favolosa e regala un servizio top

Tra le offerte migliori dunque esiste proprio quella di Iliad, la Giga 150. L’offerta, che è diventata famosa sia per il suo prezzo mensile che dura per sempre, sia per i suoi contenuti, è in bella mostra sul sito ufficiale. Come gli utenti possono tranquillamente vedere, il prezzo è di 9,99 € mensili per sempre, con tutto incluso.

Ci saranno minuti ed SMS senza alcun limite verso tutti e ben 150 giga per la navigazione web in rete 5G, quest’ultima concessa gratis. Il costo di attivazione è di 9,99 €.

Iliad: il 5G e la possibilità di avere la rete in casa a costo agevolato

Il discorso che riguarda il 5G non è così difficile da capire, siccome sono ormai anni che esiste. Tutti gli utenti che hanno uno smartphone compatibile potranno utilizzarlo, mentre sarà impossibile farne uso per coloro che non hanno un dispositivo adatto. La stessa cosa varrà per quanto concerne le aree di competenza: se risiedete in una zona dove il 5G non è disponibile, non avrete la possibilità di farne uso.

Ricordiamo che offerte del genere sono importanti e, per meglio dire, propedeutiche per sottoscrivere quella in fibra. Iliad infatti garantisce a tutti gli utenti che hanno un’offerta da 9,99 € al mese la possibilità di scegliere la promo domestica ad un prezzo agevolato di 19,99 € al mese invece che a 24,99 € al mese.

In poche parole, se siete detentori di una soluzione mobile che abbia il prezzo di 9,99 € al mese, indipendentemente da quale essa sia, avrete diritto a sottoscrivere anche l’abbonamento in fibra a costo agevolato.