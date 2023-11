Ogni anno la lista dei modelli di smartphone con il più alto livello di radiazioni viene costantemente aggiornata, per cercare di tutelare al massimo gli utenti, nell’evitare che possano incappare in dispositivi dal SAR più elevato, ma facciamo un passo indietro.

Gli smartphone, per collegarsi alla rete telefonica, emettono un determinato quantitativo di radiazioni elettromagnetiche, di livello variabile in relazione al dispositivo stesso. Questo viene misurato dal cosiddetto SAR, acronimo di tasso d’assorbimento specifico, atto proprio a verificare il livello di radiazioni che vengono assorbite dal corpo umano per unità di kg, in relazione ad una esposizione di 30 minuti. Per tutelare la salute dei cittadini, l’Unione Europea ha imposto un limite di 2W/kg, tuttavia sul mercato si trovano modelli che vi si avvicinano davvero molto, scopriamo quali sono.

Smartphone e radiazioni elettromagnetiche: ecco l’elenco

I modelli con il SAR più elevato, tra quelli in commercio, sono la coppia LG 510W e LG G-512, che oggi presentano un valore limite di 1,94 W/kg, seguiti a ruota dal Motorola Edge, fermo a 1,79 W/kg, oppure anche lo Xiaomi M1 A1, con tutte e due le varianti, che raggiungono 1,75 W/kg.

Scendendo nella speciale classifica si possono poi incrociare Huawei P8, fermo a 1,72 W/kg, ma anche OnePlus 5T, con un valore di 1,68 W/kg, oppure modelli meno conosciuti. Questi sono in genere gli smartphone con il SAR più alto, nulla toglie che consigliamo caldamente di prestare sempre attenzione all’esposizione, cercando di ridurla il più possibile.