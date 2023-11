Il binomio che congiunge Sky e DAZN continuerà ad essere al centro del palcoscenico calcistico e sportivo anche nel corso dei prossimi mesi e dei prossimi anni. Le due pay tv, infatti, hanno confermato il loro impegno per la trasmissione della Serie A sino al 2029.

Sky e DAZN, confermata l’offerta congiunta delle due pay tv

Lo schema relativo ai diritti televisivi per la Serie A continuerà ad essere quello attualmente in atto, con DAZN che potrà garantire ai suoi abbonati la trasmissione integrale della Serie A con tutte le partite e con Sky che avrà tre partite per ogni giornata di campionato.

Tra le due pay tv potrebbe essere confermata inoltre una partnership strategica. L’accordo odierno che mette insieme DAZN e Sky si lega al campo delle tecnologie. tutti gli utenti della pay tv satellitare che hanno il decoder di nuova generazione Sky Q possono infatti accedere all’app di DAZN direttamente dal loro dispositivo, senza quindi la necessità di cambiare device o anche di cambiare il telecomando.

Sempre le due piattaforme a pagamento hanno messo a punto un altro accordo commerciale, che assicura a tutti gli abbonati di DAZN la possibilità di guardare le partite di Serie A e tanto altro ancora, non solo in streaming, ma anche attraverso la tecnologia del satellitare. Gli utenti potranno attivare su Sky il canale Zona DAZN, un’alternativa a chi non vuole affidarsi allo streaming, ad un costo mensile pari a 7,50 euro al mese. Questo prezzo va ad aggiungersi al prezzo del regolare abbonamento per il servizio streaming.