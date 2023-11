CoopVoce sfida Vodafone, le 3 OFFERTE a confronto: si parte da 6 EURO

Il mese di novembre, fino quasi a metà dicembre, porterà a tutti l’opportunità di beneficiare di una promo CoopVoce in particolare, mai vista prima d’ora ad un prezzo così basso. Ovviamente gli utenti danno uno sguardo ai contenuti e alla qualità di rete, argomento molto importante nella discussione di oggi.

Contrapposte ci sono due aziende in particolare, ovvero CoopVoce e Vodafone. Tutto si livella alla grande, visto che le due offerte che il provider colorato di rosso propone sono entrambe in rete 4G, lo stesso standard che propone anche il gestore virtuale.

CoopVoce, la promo del momento non ha rivali: ecco la EVO 100

Per CoopVoce in genere è un gioco da ragazzi battere la concorrenza grazie alle offerte che propone sul suo sito ufficiale. Come è possibile notare ora, il portale mette in mostra la nuova EVO 100, offerta che vanta prezzi molto bassi e soprattutto tanti contenuti al suo interno. La promo garantisce minuti illimitati, 1000 messaggi e 100 giga in 4G a 6,90 € al mese.

Vodafone sfida CoopVoce con le due Silver e con 50 giga in più grazie a SmartPay

Sebbene abbiano lo stesso nome, le promozioni che in questo caso Vodafone propone differiscono per quanto concerne i contenuti e il prezzo di vendita. La prima delle due concede minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi con 100 giga in 4G. La seconda invece è in grado di spingersi a 150 giga.

Quello che cambia tra le due offerte, oltre al quantitativo utile per navigare su web, è il prezzo di vendita: la prima costa 7,99 € al mese, mentre la seconda costa 9,99 € al mese.

In questo caso è da ricordare che chiunque dovesse scegliere di pagare mensilmente con Smartpay, potrà ricevere 50 giga extra ogni 30 giorni.