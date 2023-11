Tutti noi abbiamo una lavatrice in casa, ma non tutti possediamo anche una asciugatrice. Quest’ultima potrebbe essere un ottimo aiuto per velocizzare l’asciugatura dei nostri capi lavati, soprattutto in inverno.

Molte persone infatti, sprovviste di balcone o con una famiglia numerosa, prediligono questo prodotto per far asciugare i propri panni lavati. La piattaforma Amazon sta proponendo una Candy ad un prezzo scontato. Ecco i dettagli.

Asciugatrice Candy in offerta su Amazon

Migliora la tua esperienza di asciugatura con l’Asciugatrice Smart Candy, ricevi consigli e scopri funzionalità aggiuntive facilmente e direttamente dal tuo smartphone. Grazie alla funzione Super Easy Iron dell’Asciugatrice Slim, in grado di rilevare il giusto grado di umidità e ridurre le pieghe, stirare diventerà un gioco da ragazzi.

Per te che sei sempre di corsa Candy ha studiato una serie completa di cicli rapidi, da 30 a 90 minuti, progettati per soddisfare tutte le tue esigenze. Recupera e riutilizza l’acqua utilizzata dall’Asciugatrice Slim a Pompa di Calore Candy grazie alla nuova custodia EasyCase.

La nuova Asciugatrice Slim Candy è ottima per te che cerchi una soluzione salvaspazio ma non vuoi rinunciare a prestazioni ed efficienza. Visitando questo link la potete acquistare per soli 429 euro.