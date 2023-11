Xiaomi 13T è indubbiamente uno degli smartphone più richiesti dal pubblico, capace di fornire ottime prestazioni generali, ad uno dei prezzi più bassi di sempre, il prodotto garantisce un rapporto qualità/prezzo più unico che raro, anche grazie all’ottima offerta attivata direttamente da Amazon.

Il risparmio è uno dei migliori che abbiamo mai visto, ma quali sono le specifiche dello smartphone? la risposta è semplicissima, infatti il prodotto è caratterizzato da un ampio display AMOLED con refresh rate fino a 144Hz, il che garantisce una buonissima fluidità in fase di utilizzo. La batteria è un componente fondamentale da 5000mAh, che permette di godere di una buona autonomia nel corso del tempo, ottenendo anche la ricarica rapida a 67W.

Xiaomi 13T, lo smartphone più economico su Amazon

Tantissime prestazioni di alto livello ad uno dei prezzi più convenienti, dovete sapere infatti che il bellissimo Xiaomi 13T, nella variante con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), potrà effettivamente essere acquistato con un esborso finale di soli 499 euro. Il risparmio è notevole, se considerate che il listino era di 699 euro, e che quindi viene prevista una riduzione del 29%.

Il sistema operativo è ovviamente Android 13 con personalizzazione grafica MIUI 14, il comparto fotografico è invece realizzato in collaborazione con Leica, per una qualità decisamente superiore al normale, sopratutto entro tale fascia di prezzo di posizionamento. Data la grande richiesta, la spedizione non sarà proprio rapidissima, ma è comunque sempre gestita da Amazon.