Il mese di novembre che si avvia verso la sua conclusione ha portato ad una serie di novità per gli utenti di Disney+. La piattaforma streaming, seppur mantenendo un grande interesse da parte del pubblico sul fronte dei contenuti televisivi, ha presentato ai clienti una serie di rimodulazioni unilaterali che hanno fatto e stanno facendo discutere.

Disney+, da novembre stop agli account condivisi

Disney+ ha scelto infatti di adattarsi a quelle che sono le nuove dinamiche del mercato delle piattaforma streaming e come Netflix sta puntando verso una limitazione della condivisione degli account da parte dei clienti.

In linea con quanto previsto da Netflix, durante le prossime settimane, la piattaforma si impegnerà ad effettuare dei controlli sempre più mirati per ridurre la pratica della condivisione degli account. L’obiettivo è quello di inserire nuove regole per regolamentare questa pratica già nei prossimi mesi.

Nel mentre, questo mese di novembre, ha rappresentato per i clienti di Disney+ il mese delle rimodulazioni unilaterali. A partire dallo scorso 1 novembre, la piattaforma ha introdotto i suoi nuovi ticket di abboamemtbo, Coloro che attivano un piano di visione possono ora partire da un pacchetto entry level al costo di 5,99 euro ogni trenta giorni con la presenza delle pubblicità ad intervallare i diversi contenuti.

In alternativa a questo ticket vi è il piano standard, dal costo 8,99 euro al mese, con libero e piano accesso a tutti i titoli della piattaforma anche attraverso la tecnologia del Full HD.Il servizio completo sarà garantito invece dal ticket premium con la tecnologia del 4K UHD ed un costo di 11,99 euro ogni trenta giorni.