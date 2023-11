La Hyundai IONIQ 6 N è destinata a essere un’auto eccezionale, promettendo di superare ogni aspettativa in termini di potenza, prestazioni e innovazione. Se le voci circolanti sono da credere, questa vettura elettrica ad alte prestazioni potrebbe diventare la N più potente mai prodotta dalla casa automobilistica coreana, superando persino il crossover sportivo EV 5 N.

Secondo le indiscrezioni rivelate dal magazine australiano Drive, il debutto della Hyundai IONIQ 6 N è previsto entro i primi mesi del 2025. Se consideriamo il prototipo RN22e presentato l’anno scorso, possiamo già immaginare le incredibili caratteristiche che questa berlina potrebbe offrire. Il prototipo vantava una motorizzazione green da 577 CV, e la nuova piattaforma E-GMP, su cui si basava, sembrava essere una promessa per il futuro della mobilità sostenibile.

La nuova Hyundai IONIQ 6 N

La Hyundai IONIQ 6 N dovrebbe seguire le orme del suo predecessore e alzare ulteriormente l’asticella delle prestazioni. Secondo le informazioni trapelate, questa berlina ad alte prestazioni sarà equipaggiata con un doppio motore che garantirà una potenza totale di oltre 641 CV. Nonostante i dettagli precisi siano ancora avvolti nel mistero, si prevede che la IONIQ 6 N possa accelerare da 0 a 60 mph in soli 3,2 secondi, superando così il già impressionante tempo del precedente crossover 5 N.

Uno degli elementi più intriganti riguarda il peso della vettura. Rispetto alla versione “normale” della IONIQ 6, la versione N sembra promettere una riduzione significativa, garantendo non solo prestazioni eccezionali ma anche una guida più sportiva e dinamica. La combinazione di una potente motorizzazione e di un peso ridotto potrebbe offrire un’esperienza di guida unica nel suo genere.

Tuttavia, mentre la Hyundai IONIQ 6 N si posiziona come un ambizioso passo avanti nella mobilità elettrica ad alte prestazioni, è interessante notare che la divisione N dell’azienda coreana non sembra ancora completamente pronta ad abbandonare le motorizzazioni termiche. Questo fa sì che l’entusiasmo per le auto a benzina non si plachi, e le anticipazioni riguardo alla prossima Elantra N alimentano ulteriormente la curiosità degli appassionati di motori.

In conclusione, se le previsioni si avvereranno, la Hyundai IONIQ 6 N rappresenterà un nuovo punto di riferimento nel mondo delle auto elettriche ad alte prestazioni, dimostrando che l’evoluzione tecnologica e l’elettrificazione possono coesistere con il piacere di guida e le emozioni che solo le auto sportive sanno regalare. Resta solo da attendere il suo debutto ufficiale e l’annuncio ufficiale dei dettagli tecnici per confermare se questa berlina sarà davvero la N più potente di sempre.