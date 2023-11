La casa automobilistica Toyota è una delle più influenti del mondo grazie alle sue scelte innovative sempre improntate verso la produzione di veicoli sostenibili e quanto più efficienti possibile.

Il marchio Toyota è talmente affidabile da essere spesso al centro, e quasi sempre in vetta, in tutte le classifiche sulle migliori automobili in circolazione.

Tutta quest’affidabilità è dovuto principalmente ai motori dell’azienda che si classificano al quarto posto di questa speciale classifica. Numeri davvero impressionanti per Toyota che la consacra tra i grandi marchi.

Toyota, il nuovo logo per le automobili ibride

L’attenzione di questo produttore verso i suoi modelli si basa tutto sull’idea di un concetto molto semplice, il Kaizen, che porta all’azienda uno spirito di cambiamento continuo che la porta a incredibili miglioramenti.

Ricordiamo infatti che questi veicoli sono quelli che hanno meno difetti in assoluto il che equivale a meno manutenzione e meno guasti.

Ma l’obiettivo dell’azienda giapponese non è solo quella di creare dei veicoli affidabili ma anche quello di renderli quanto più sostenibili, essendo un marchio leader nel settore della mobilità sostenibile.

Infatti Toyota è costantemente coinvolta nella produzione di veicoli a zero emissioni, investendo davvero tanto capitale nella costruzione di automobili elettriche e ibride che siano ecocompatibili senza rinunciare però alla tecnologia e alla durata.

A proposito di automobili ibride, l’azienda ha introdotto una novità che le riguarda. In precedenza per identificare le ibride Toyota utilizzava il colore blu nella lettera T del marchio, adesso invece introdurrà un cerchio blu come simbolo per renderle totalmente differenti dagli altri modelli.