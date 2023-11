Benvenuti ai nuovi Hunger games.

Per tutti i fan della famosa saga cinematografica e del genere distopico, dopo anni di attesa, arriva finalmente il nuovo prequel degli Hunger Games. Il film ripercorrerá le origini di Panel, la storia dei 13 distretti e la nascita dei primi Hunger Games. Finalmente molte domande avranno le loro risposte.

Stiamo parlando di: “La Ballata dell’Usignolo e del Serpente”. Come sempre, tratto dall’incredibile libro di Suzanne Collins, la famosa autrice dell’ intera saga.

Hunger Games: La storia di Panel e del presidente Snow

Il nuovo Hunger Games, è ambientato dieci anni prima degli eventi narrati nella trilogia originale, che vede la brillante e coraggiosa Katniss Evergreen come indiscussa protagonista. La ghiandaia imitatrice che ha liberato Panel dal terrore dei giochi

La narrazione segue la storia di Coriolanus Snow (per molti noto come presidente Snow). L’ uomo si troverà a fare da mentore al tributo Lucy, cantante gipsy del Distretto 12.

Alla guida del progetto troviamo ancora una volta il talentuoso Francis Lawrence. A cui si deve il successo dei precedenti 4 film tratti dalla tricologia dei romanzi.

Per chi si fosse da sempre domandato quale sia la vera storia di Panel e cosa sia successo realmente al distretto 13, questo probabilmente sarà il momento in cui tutte le domande avranno finalmente una risposta.

Che il presidente Snow non sia sempre stato l’uomo sanguinario e senza scrupoli che abbiamo imparato a conoscere?

Staremo a vedere.

Intanto… Felici Hunger Games a tutti e possa la fortuna essere sempre a vostro favore !