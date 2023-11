Infinity +, la piattaforma streaming on demand italiana nata grazie al Gruppo Mediaset, come molti suoi altri competitor, propone in occasione del Black Friday, un’offerta incredibile.

Si tratta di un’occasione a tempo limitato, disponibile ancora per poco per questo mese di Novembre.

Normalmente, per accedere al servizio e al suo infinito sistema di intrattenimento, è necessario attivare l’abbonamento annuale di €69.

Tuttavia, ancora per pochissimi giorni, è possibile abbonarsi al servizio ed accedere gratuitamente anche alla piattaforma DAZN.

Infinity + e DAZN, un mese gratuito di sport

Abbonandosi ad Infinity +, in collaborazione con DAZN, avrete la possibilità di accedere ad una moltitudine di contenuti di intrattenimento. Oltre a film, serie TV, programmi, spettacoli, DAZN propone una finestra esclusiva per tutto il mondo dello Sport. Potrete infatti godere di:

Tutta la Serie A TIM;

La Serie BKT;

La UEFA Europa League!

Il meglio della Conference League e tanto altro ancora.

Allo scadere del voucher per un mese gratuito di DAZN, il servizio si rinnoverà automaticamente a €40,99 al mese.

Tuttavia, è possibile disattivare l’abbonamento in qualsiasi momento ed in pochissimi istanti, prima che avvenga il suo rinnovo a pagamento.

Potete aderire attraverso questa pagina.

Questa offerta è valida solo in caso di prima attivazione o di rientro alla piattaforma infinity+. Inoltre, nei prossimi mesi, sono in programma nuovissime serie TV, film e titoli inediti che approderanno sulla piattaforma a tempo indeterminato.

In occasione dell’arrivo di Natale, non perdete l’opportunità di godere dell’intrattenimento più divertente e coinvolgente di sempre. Con Infinity + ogni giorno è una festa!