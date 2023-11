Vorresti che il tuo salotto fosse come un cinema? Vuoi provare un’esperienza audio senza paragoni? Esiste un trucco, o meglio acquisto, che dovresti effettuare. Basta investire su una soundbar di ottima qualità, magari scegliendo un dispositivo Sony. I sistemi della società sono i migliori sul mercato ed hanno una resa eccezionale.

Ogni contenuto avrà una profondità stupefacente, come se stessi vivendo il momento dal vivo. Come al solito, potresti ottenerlo su Amazon, approfittando anche del costo in promozione. Ti avvisiamo che si tratta di una grossa spesa, non adatta ai deboli di portafogli, ma se puoi acquistarlo ne vale la pena. Parliamo della Sony HT-A7000 Soundbar TV Bluetooth a 7.1.2 in offerta a 999 euro e scontata del 23%.

Il dispositivo Sony che trasforma la tua casa

Sony propone la Soundbar Premium HT-A7000, un sistema audio all’avanguardia progettato per offrire un’esperienza sonora immersiva e di alta qualità. Con caratteristiche come Dolby Atmos a 7.1.2 canali, la tecnologia Vertical Surround Engine e altoparlanti up-firing integrati, questa soundbar si posiziona al vertice della sua categoria.

Una delle caratteristiche distintive della HT-A7000 è la sua capacità di ottimizzare il campo sonoro in base alla disposizione della stanza. Ciò viene effettuato attraverso i microfoni incorporati che misurano la configurazione dello spazio, consentendo al device Sony di regolare il suono per donare le migliori prestazioni. L’attenzione ai dettagli acustici è evidente anche negli altoparlanti X-Balanced che consentono di creare scene audio realistiche e dettagliate.

Per un’esperienza audio completa, è possibile eseguire l’upgrade con uno dei due potenti subwoofer, in modo da ottenere bassi ricchi e una distorsione minima. Inoltre, Sony offre un set di altoparlanti wireless posteriori per un audio ancora più coinvolgente. La funzione Acoustic Center Sync, poi, permetterà di connettere altri dispositivi alla HT-A7000, fornendo una sorgente sonora extra. La soundbar supporta anche la tecnologia passthrough 4K da 120FPS e da 8K, oltre al Dolby Vision, garantendo la compatibilità con i formati video più recenti. Con una potenza di 500 W e dimensioni di 130 x 8 x 14,2 cm, questo device Sony si presenta come una soluzione audio perfetta per l’intrattenimento di tutta la famiglia.

