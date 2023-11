In questo momento la piattaforma Amazon sta proponendo uno smartwatch da uomo marca Mioduro in super offerta.

Stiamo parlando di un prodotto che costa solamente poco più di 20 euro e non ha nulla da invidiare ad altri dispositivi di fasce più alte. Scopriamo i dettagli.

Mioduro Smartwatc uomo a soli 20 euro su Amazon

Questo orologio supporta le chiamate Bluetooth bidirezionali. Collegando il tuo fitness watch al telefono tramite Bluetooth, puoi effettuare o ricevere chiamate direttamente dall’orologio e visualizzare rapidamente i tuoi contatti. Ricevi notifiche tramite vibrazione per i messaggi WhatsApp, ma attualmente l’orologio non supporta la risposta ai messaggi.

Dotato di 8 modalità sportive come corsa, basket, nuoto, ecc., questo tracker fitness soddisfa le tue esigenze di allenamento quotidiane. Misura anche i tuoi passi e le calorie bruciate in tempo reale, consentendoti di visualizzare percorsi GPS sul tuo telefono. Può essere utilizzato in situazioni quotidiane come lavarsi le mani, sotto la pioggia o durante il sudore.

Puoi controllare la fotocamera del tuo smartphone toccando o scuotendo lo schermo. Inoltre, dispone di numerose funzionalità utili come previsioni del tempo, regolazione della luminosità, torcia, esercizi di respirazione, cronometro, sveglia, promemoria di movimento, promemoria idrico, ricerca dell’orologio e molto altro, rendendolo un regalo perfetto per la famiglia, gli amici e conoscenti. Potete dare un’occhiata al dispositivo cliccando su questo link, ed acquistarlo per poco più di 20 euro.