Unieuro prosegue con le ottime offerte Black Friday, mettendo a disposizione di tutti gli utenti una serie di prezzi estremamente bassi con i quali riuscire a risparmiare al massimo sui vari acquisti di tecnologia, siano essi legati a smartphone di ultima generazione, o prodotti elettronici più generali.

Gli acquisti, come per tutti gli ordini di casa Unieuro, devono sempre essere completati nei negozi fisici sparsi per il territorio, senza differenze o vincoli particolari per quanto riguarda l’area di appartenenza. L’unica cosa da sapere è la possibilità di accedere alle medesime promozioni anche tramite il sito ufficiale, soluzione ideale per ricevere la merce gratuitamente a domicilio, senza costi aggiuntivi (solo per ordini superiori ai 49 euro).

Correte ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale, così potrete avere le offerte Amazon con i codici sconto gratis e tantissimi sconti inediti ed esclusivi.

Unieuro sorprende con gli sconti più pazzi del mese

Le offerte del volantino Unieuro continuano a stupire gli utenti, ricordiamo infatti che saranno valide per tutti fino al 30 novembre, a partire ad esempio dai soli 699 euro richiesti per l’acquisto del Samsung Galaxy S23+, uno dei modelli più interessanti di questo 2023 (attenzione però, le scorte sono limitate).

Sempre restando in seno a Samsung, si possono trovare buone occasioni molto più economiche, come nel caso di Galaxy S21 FE, disponibile a 399 euro, oppure il modello Galaxy A34, che gli utenti possono acquistare con un esborso finale di 279 euro, per finire con l’accoppiata Galaxy A14 e Galaxy A04s, disponibile rispettivamente a 149 euro e 99 euro.

Gli sconti sono attivi, come sempre del resto, anche online e possono essere visionati mediante la pressione di questo link.