Se hai meno di trent’anni e vuoi cambiare offerta telefonica per poter ricevere ogni mese tanti Giga per la navigazione, questo mese puoi optare tra ben due offerte differenti, entrambe disponibili a meno di 10,00 euro. Vodafone e WindTre propongono due opzioni: la prima destinata esclusivamente ai clienti under 25 che acquistano una SIM Vodafone; la seconda riservata ai nuovi clienti WindTre aventi età massima 30 anni.

WindTre e Vodafone offrono 100 GB ai più giovani: scopri le offerte di questo mese!

Vodafone dedica la sua offerta Vodafone Red Max Under 25 esclusivamente ai nuovi clienti aventi età massima 25 anni, i quali dovranno andare incontro a una spesa di soli 9,99 euro al mese per poter ottenere quantità illimitate di minuti per le chiamate verso tutti i numeri, minuti senza limiti per le chiamate verso i paesi europei, SMS illimitati verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. L’offerta potrà essere attivata con addebito su credito residuo o tramite SmartPay, in quest’ultimo caso i clienti potranno ricevere il servizio Vodafone Club gratis, senza dover affrontare la spesa di 2,99 euro tipicamente prevista. Grazie a Vodafone Club sarà possibile ricevere tanti sconti periodici e 10 GB di traffico dati extra.

Gli utenti under 30, invece, potranno optare per l’offerta WindTre Super 5G, che prevede una spesa di soli 9,99 euro al mese e include: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile. Anche in questo caso sarà possibile procedere con il saldo della spesa di rinnovo tramite servizio Easy Pay, che prevede l’addebito automatico su carta di credito, conto corrente o carta conto; o tramite credito residuo. In quest’ultimo caso, i clienti potranno ricevere mensilmente soltanto 50 GB di traffico dati per la navigazione.

Gli interessati potranno ricevere maggiori informazioni sulle modalità di attivazione delle offerte recandosi nei rispettivi punti vendita o accedendo ai siti ufficiale dei due operatori.