WhatsApp, se non lo conoscevate ecco il trucco per SPIARE gratis

Più passa il tempo, più WhatsApp sembra prendere il largo rispetto alle altre applicazioni che concorrono nel mondo della messaggistica istantanea. C’è stato un periodo, durato forse un paio d’anni, nel quale diversi utenti credevano che la piattaforma avrebbe perso terreno in quantità a favore di Telegram.

Effettivamente l’applicazione colorata di blu sembrava essere su un rettilineo molto più rapido rispetto a WhatsApp. Le sue funzionalità erano molte di più se confrontate con quelle dell’applicazione colorata di verde, che però oggi sembrerebbe essersi ripresa. Il 2023 è stato infatti pieno zeppo di aggiornamenti, tutti con funzionalità interessanti alle quali il pubblico si sta ancora abituando.

Ogni settimana gli ingegneri hanno perfezionato qualcosa di nuovo, facendolo passare prima dalle versioni beta per poi introdurlo nelle versioni stabili.

Oggi però la novità sta al di fuori della piattaforma e consente a tutti di parlare di spionaggio.

WhatsApp: ecco il trucco per spiare chiunque senza farsene accorgere

Più persone si sono ritrovate improvvisamente a sentir parlare di nuovo di spionaggio su WhatsApp. Il problema, eliminato totalmente dalla piattaforma con gli anni, potrebbe riproporsi anche se non in maniera così invasiva.

Basterebbe infatti scaricare un’applicazione di terze parti per riuscire a capire quali sono i movimenti in entrata e in uscita di coloro che sono nella vostra lista dei contatti e che usano WhatsApp.

Whats Tracker permette infatti di ricevere una notifica ogni volta che l’utente scelto decide di entrare o uscire da WhatsApp. Gli spioni di turno sapranno precisamente quando quella persona è entrata o uscita, peraltro con un report a fine giornata.