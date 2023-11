Se sei alla ricerca di un’offerta dati che non puoi lasciarti sfuggire, Very Mobile ha la soluzione perfetta per te. Con la fantastica Very Giga Special, avrai accederai a ben 500 GIGA al prezzo scontato di soli 13,99 euro al mese. Un’opportunità da cogliere al volo per una navigazione senza limiti e senza preoccupazioni.

Questa promozione è pensata per chi cerca una grande quantità di dati in unica SIM, perfetta per smartphone o tablet. Very Giga Special non nasconde costi aggiuntivi e non impone alcun vincolo contrattuale. Ciò significa che potrai cambiare idea in qualsiasi momento e non dovrai pagare penali.

Ottieni 500 Giga con l’offerta Very Mobile

Very Mobile si contraddistingue per la sua semplicità e trasparenza, con un’assistenza clienti sempre disponibile per rispondere a qualsiasi domanda o necessità. La tariffa Very Special comprende un numero esagerato di dati per la navigazione. Avrai infatti 500 giga a tua disposizione ad una velocità pazzesca data dal 4G Full Speed. Il costo della promozione è in sconto a 13,99 euro solo per qualche giorno. La spesa per l’attivazione equivale a 9,99 euro, mentre per la SIM non dovrai pagare nulla. Se poi il tuo dispositivo dovesse essere compatibile, potrai ance scegliere di optare per la nuova e-SIM, la SIM digitale ed ecologica.

Un aspetto da tenere a mente è che, nel caso terminassi i GIGA prima della scadenza, la navigazione verrà bloccata. Tuttavia, per ripartire immediatamente senza dover aspettare il giorno del rinnovo, basta recarsi sull’app ufficiale e selezionare “Rinnova ora”. Inoltre, l’offerta offre la comodità della ricarica automatica, che può essere attivata al momento dell’acquisto o attraverso il proprio account digitale.

Very Mobile rende l’attivazione semplice e conveniente, offrendo due modalità di acquisto. La prima opzione è l’acquisto online, con spedizione gratuita della SIM entro 5 giorni lavorativi. Non è necessario essere presenti durante la consegna, ma la SIM dovrà essere attivata attraverso la video-identificazione. La seconda opzione è quella di recarsi in uno store Very Mobile, effettuare il pagamento e procedere con l’attivazione. L’operatore virtuale è un’ottima scelta per coloro che desiderano un servizio di telefonia mobile affidabile e conveniente in Italia. Non perdere questa tariffa e vai sul sito per maggiori dettagli.