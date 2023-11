Se sei un cliente Iliad e desideri cambiare offerta la WindTre GO Unlimited è la soluzione migliore per te. La nuova offerta operator attack del gestore è disponibile al costo irrisorio di soli 9,99 euro al mese e include:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti

50 SMS verso tutti i numeri

Giga illimitati per la navigazione

I clienti Iliad e MVNO possono usufruire dei contenuti appena elencati semplicemente effettuando il trasferimento del numero a WindTre. La portabilità potrà essere richiesta in uno dei numerosi punti vendita del gestore o tramite il sito ufficiale. Accadendo all’apposita pagina sarà possibile selezionare tra numerose offerte attualmente disponibili e richiedere la nuova SIM, che sarà offerta gratuitamente da WindTre.

Passa a WindTre: chi può attivare l’offerta Unlimited?

L’offerta WindTre GO Unlimited è dedicata soltanto ad alcuni nuovi clienti del gestore. L’attivazione, infatti, può essere effettuata soltanto da coloro che decidono di procedere con il trasferimento del numero da uno dei seguenti operatori:

Iliad

Fastweb

Coop Voce

Lyca Mobile

Poste Mobile

I clienti in questione hanno a disposizione ben cinque offerte differenti ma la WindTre GO Unlimited è l’opzione più ricca di contenuti ed economica. La spesa mensile di soli 9,99 euro dovrà essere però saldata tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. I clienti hanno comunque la possibilità di sostenere la spesa tramite credito residuo. In questo caso, dovranno richiedere la WindTre GO Unlimited nella versione da 10,99 euro al mese così da poter sfruttare gli stessi servizi e sostenere i costi ricaricando periodicamente la propria SIM.