La famiglia iPhone SE è nata per consentire agli utenti desiderosi di avere uno smartphone della mela di poter scegliere un device che non fosse un top di gamma assoluto ma potesse garantire comunque l’esperienza utente tipica di Apple. L’azienda di Cupertino ha lavorato sodo per garantire prestazioni e qualità ad una frazione del prezzo rispetto ad tipo dispositivo della mela.

Tuttavia, trattandosi di un device più economico, gli utenti dovevano scendere a compromessi. Uno su tutti è il design che ormai risulta piuttosto datato, soprattutto se si guarda ai nuovissimi iPhone 15. Apple, però, sembra intenzionata a risolvere la problematica con il debutto di iPhone SE 4.

Sebbene l’azienda di Cupertino non abbia fornito ancora dettagli ufficiali in merito, ci hanno pensato gli utenti a realizzare un render amatoriale per il device. Raccogliendo tutte le informazioni emerse in questi mesi, è stato possibile creare un render 3D che unisce tutte le indiscrezioni.

iPhone SE 4 si mostra in alcuni render amatoriali che permettono di immaginare quali saranno le possibili forme del nuovo device economico di Apple

Il device immaginato dai designer di 4RMD presenta un display OLED da 6.1 pollici e una batteria da 3240 mAh. Su questo iPhone SE 4 amatoriale spiccano il design ispirato ad con tanto di notch e il “pulsante di azione”. Per adeguarsi alle richieste dell’Unione Europea, è presenta una porta USB-C per la ricarica.

Il comparto fotografico sarà composto da una singola fotocamera posta sul retro da 48 megapixel. L’ottica sarà in grado di registrare video in 4K e consentirà di scattare foto di qualità elevata in ogni condizione di luminosità ambientale. Le prestazioni saranno assicurate dal processore A16 Bionic realizzato con processo produttivo a 4nm. Questa soluzione permetterà di ottenere prestazioni simili a quelle di iPhone 15.